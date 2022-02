Consulta el horóscopo del sábado 26 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

CIFRAS SOLARES: 89-456.No dejes que las cosas se estanquen. Es hora de actuar. En todo lo que hace hoy, vea qué tan lejos puede ir en comparación con cuán profundo. Cubrir una amplia gama de temas.

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

CIFRAS SOLARES: 78-789. El deseo es el nombre del juego para ti hoy. Si lo desea, puede obtenerlo, pero no será fácil. El premio irá a la persona que más lo desee. Muestra a la gente que te rodea cuánto puedes lograr.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

CIFRAS SOLARES: 55-044. Toma un descanso de tu intensidad emocional habitual y simplemente disfruta de la conversación con la luz del sol y la luz con los demás. Mantener las cosas enérgicas y optimistas. Actúa cuando veas que las cosas se están marcando.

CANCER (Junio22-Julio22)

CIFRAS SOLARES: 50-005. La intensidad del día puede provocar una oposición que no necesariamente estás esperando. Ya sea verbalizado o no, las confrontaciones son bastante reales. No subestimes las emociones de un ser querido.

LEO (Julio 23-Ago. 22)

CIFRAS SOLARES: 00-805. Encontrarás que las cosas se están encajando perfectamente en su lugar hoy. Tu manera persuasiva y tus suaves empujones son suficientes para hacer que la gente te encuentre donde lo deseas.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

CIFRAS SOLARES: 40-565. A menudo nos preguntamos: "¿Por qué yo?" Puede que sientas que te haces esta pregunta más que nadie. Tu vida probablemente parece a veces como una montaña rusa que nunca termina.

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

CIFRAS SOLARES: 44-565. El control es todo tuyo si lo quieres. Recuerde que debe estar dispuesto a aceptar la culpa por el fracaso, así como los elogios por el éxito. Sin embargo, es probable que cualquier riesgo que corra hoy se resuelva a su favor.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

CIFRAS SOLARES: 77-874. Es posible que las personas quieran hablar mucho, pero no muchos sentimientos hoy. Adelante, pon tus emociones en un segundo plano y deja que tu mente se haga cargo.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

CIFRAS SOLARES: 44-966. Hoy hay un freno en tus emociones que podrían hacer que te sientas como una olla de agua a fuego lento. Solo sabiendo que hay una tapa en las cosas que es probable que se calienten más rápido.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

CIFRAS SOLARES: 77-889. Trata con los hechos y asegúrate de que tus emociones no interfieran con la información que recibes. Las cosas pueden nublarse si no te mantienes fiel a la comunicación que está teniendo lugar.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

CIFRAS SOLARES: 45-897. Guarda tus agresiones y ríete un poco hoy. Transfiere tu intensidad de una energía dura y cáustica a una más alegre y divertida. Encontrarás que este tipo de actitud te llevará lejos.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

CIFRAS SOLARES: 45-456. Eres un pensador profundo por naturaleza. y hoy tu mente puede no estar en este mundo. Los libros sobre psicología y metafísica podrían ser atractivos. Iglesias y centros de meditación.