Consultá el horóscopo del viernes 13 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): La chispa está fuerte. Buen día para animarte a algo que te daba vergüenza o miedo. Números: 1, 6, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás certeza y contención. Poner límites claros a lo que te agota es fundamental. Números: 2, 15, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente rápida, respuestas ingeniosas. Cuidar el tono evita choques innecesarios. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emociones intensas, pero con más sabiduría. Ya sabés qué cosas no querés repetir. Números: 3, 16, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés oportunidades de exposición. Un gesto de generosidad te hace brillar todavía más. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día perfecto para revisar, corregir, mejorar. Tu ojo clínico detecta detalles clave. Números: 5, 14, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos se sienten más livianos si dejás de sostener lo que ya no va. La sinceridad libera. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre secretos o temas ocultos. Saberlo te da ventaja, pero también responsabilidad. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Espíritu aventurero en alza. Buscar algo nuevo, aunque sea en lo cotidiano, eleva tu energía. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te tomás en serio tus metas. Hoy un paso chico, pero firme, suma muchísimo. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas rebeldes pueden inspirar cambios en grupo o equipo. Hablar las cosas con claridad te posiciona. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de fuerte conexión interior. Lo que intuís hoy puede marcar decisiones futuras. Números: 2, 11, 36.
