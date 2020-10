Tu actitud irreflexionada podría dañar indirectamente a unas personas que siempre te ayudan. Un viaje te traerá la inspiración necesaria para llevar a cabo una nueva actividad en un ámbito que nunca tocaste antes. Alguien que está enfermo en tu familia espera tu visita. CIFRAS SOLARES: 24.243

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

El día no es oportuno para pensar en un nuevo gasto de dinero para arreglar tu casa; hay cuentas pendientes que pagar que van a llegar. Una nueva tarea ocupará una gran parte de tu tiempo; vale la pena porque la ganancia es muy interesante para vos que tenés tendencia a derrochar la plata. CIFRAS SOLARES: 18.309

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Lindo día en los amores para los casados mientras los de novios van a sufrir la ausencia de la persona querida. El trabajo está en alza y tus ganas para superarte son muy vivas; podrás así demostrar a los que no confíen en ti que se equivocan y pueden estar seguros de tus capacidades. CIFRAS SOLARES: 776.87

CANCER (Junio22-Julio22)

Ya pasó la incertidumbre relativa con tu vida sentimental, te vuelves más razonable, más romántico y entiendes que el amor se hace a dos. Un negocio que parecía poco interesante al principio se va a revelar un negociado gracias a la ayuda de una persona importante. CIFRAS SOLARES: 69.599

LEO (Julio 23-Ago. 22)

La ternura propia de tu signo te va a hacer falta hoy; no es culpa tuya pero los eventos no se desarrollan como lo habías planeado y te ponen los nervios. Por qué no te vas a visitar tus familiares, te relajarías, cambiarás así de ambiente y ablandarás tus impulsos. Suerte en las loterías. CIFRAS SOLARES: 68.866

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Vas a alcanzar tus objetivos en lo profesional, así tendrás tiempo para manejar mejor tu vida sentimental y complacer a la persona amada. Si quieres cambiar tu auto, comprar uno nuevito, hazlo pero no olvides de contratar un seguro, los astros indican riesgos de accidentes de tránsito. CIFRAS SOLARES: 06.060

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Tu mente trabaja a gran velocidad, tan rápidamente que sorprendes a tu entorno. Usa esta fuente de energía para mejorar tu trabajo y tu productividad. Un poco blanda tu vida amorosa; la persona de tus sueños no responde a tus invitaciones. Los astros dicen que hay que persistir. CIFRAS SOLARES: 58.590

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Tenés los medios para hacer sin ayuda ajena lo que estás manejando, entonces hazlo y sacarás así una mejor ganancia. Una persona cerca de ti, que te gustaría conocer mejor y más íntimamente, se aprovechará de tu bondad para quitarte dinero y no lo devolverá. CIFRAS SOLARES: 39.681

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Una invitación te va a gustar porque la persona que la expresa está en tu mirada desde tiempo. Una recién contrariedad en tu trabajo se va a solucionar gracias a la intervención de una persona amiga. El descanso no es la solución para calmar tus nervios; por lo contrario tenés que trabajar más. CIFRAS SOLARES: 40.878

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Estás enamorándote lentamente pero seguramente de una persona que no corresponde a lo que necesites para ser feliz; entonces cuidado, estás soñando y el despertar podría ser penoso. El trabajo sigue satisfactorio, dentro de poco tiempo podrás conseguir un ascenso merecido. CIFRAS SOLARES: 59.300

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Rebeldía por parte de la persona que comparte la vida contigo; tus ausencias repetidas se vuelven sospechosas y te vas al desastre. Algo te va a preocupar referente a tu salud; según los astros no hay nada serio a la vista, solamente se nota que comes demasiado y podría afectar tu corazón. CIFRAS SOLARES: 16.161

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Vas a sufrir de un desacuerdo con un amigo cercano porque no comparten las mismas concepciones del amor. No te dejes influenciar, sos vos quien tiene razón. Cuida tu casa si debes salir por la tardecita, hay un aspecto astral bastante fuerte que indica riesgos de robo con perjuicio importante. CIFRAS SOLARES: 20.894