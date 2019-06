Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Si es preciso deje de lado rasgos de amor propio para ocuparse del ser querido y prestarle todo su apoyo. El panorama relativo a sus ocupaciones es decididamente propicio.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Su carácter autoritario no se doblega, ni siquiera bajo la influencia del amor. Esto provoca una reacción contraria en la persona que le interesa. Para la compra y venta se aconseja ser prudente.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Logrará reafirmarse a través de situaciones felices y golpes intuitivos. Si ha tenido demoras en pagos, se solucionarán en este ciclo. Encontrará alicientes para vivir generalmente feliz.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 La situación esperada para surgir y hacer algo estable en su vida laboral llegará en este lapso. De la ocasión que se le presente hará sin dudas algo provechoso. Día ideal para vivir momentos de amor.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 En amor, a causa de malas interpretaciones, pueden surgir disputas. Tendrá que ayudar un poco para un acuerdo familiar relacionado con niños o jóvenes. Mercurio le sirve para sus estudios y trabajo.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Será un ciclo de gran comunicación. Conocerá diversas personalidades ligadas a altas esferas. Deberá mantenerse alerta ante la posibilidad de un accidente casero.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Tendrá la oportunidad de participar en los planes de la persona amada y lograr el éxito inmediato. En trabajo es necesario meditar antes de tomar la decisión de cambiar de actividad.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Ordene sus papeles, documentos y correspondencia. Este día le depara un éxito sentimental seguro. El ritmo intenso al que está sometido su organismo podría provocarle fatigas importantes.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Trate de ser complaciente suavizando posibles asperezas. Eso apaciguará una crisis que no conviene a nadie. Trate de superar malentendidos con compañeros de trabajo. Encuentros inesperados y afortunados.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 Durante este ciclo no se deje arrastrar por las dudas ni actúe sin estudiar previamente las cosas. Si no pone en peligro su reputación logrará notables progresos. Controle su tendencia al autoritarismo.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Debe enfrentar obstáculos y oposiciones a sus tareas. La familia será el verdadero sinónimo de paz durante el día. Habrá soluciones imprevistas a problemas sentimentales que últimamente venían preocupándole.