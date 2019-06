Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Las nuevas tareas o proyectos deberán ser analizados a fondo para no equivocarse y arrepentirse después. En el terreno sentimental se podrá por fin cimentar una base sólida, terminando con las dudas.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Simplifique labores para que lo tomen en cuenta. Tolere a los suyos. Mayor armonía hogareña. Evite discusiones. Los afectos y el amor gravitarán de una manera sensible e ilusoria.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Tiempo perdido en labores que debe cumplir sin demoras. Buena mediación de una persona mayor. Ventajas de orden sentimental le llevarán hacia un camino de positiva prosperidad.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 El matrimonio vivirá momentos espléndidos durante este período. Todo lo que representa trabajo y dinero se mostrará exigente. Trate de no perder terreno. Conoce gente muy importante.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Finaliza una actividad que le ha traído complicaciones. Aureolas de incertidumbre amorosa. Roces o discusiones con familiar. Si tiene hijos pequeños preocupación por enfermedad.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Tendrá oportunidades sentimentales importantes, pero cuidado, no confunda sentimientos. Examine su corazón llevado por la lógica y no por las apariencias. Cuidado, no descuide su salud.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Suerte en los quehaceres y actividades manuales. Obtención de mayores ganancias y nuevas posibilidades de éxito. Este lapso le otorgará satisfacciones y beneficios materiales.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Inicie adelantos en las labores. Vida social activa por invitaciones y salidas. Anuncia el amor el comienzo de una nueva etapa sentimental sin grandes modificaciones, pero grata compañía.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Imprevistos se avecinan en el trabajo y en los planes. Convendrá ser prudente y esperar un lapso más propicio para dar rienda suelta a sus ideas y objetivos materiales.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 No dé por perdidos los ofrecimientos que le hayan hecho. Ofensas de compañeros alterarán su humor. Intervención de personas influyentes. En amor, podrían surgir motivos de incomunicación temporaria.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Tensiones en sus labores por la mediación de superiores. Tendrá que aconsejarle a un menor para evitar conflictos mayores. Momento para fijar importantes fechas relacionadas directamente con el amor.