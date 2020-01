Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Ganar riquezas es importante, sobre todo en el mundo de hoy, pero no puede ser lo único que alimente tu ambición, acércate a tu familia.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Una persona que quieres mucho está dejándose llevar por personas que no le están aportando nada bueno.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 se trata de tu familia, hazles pasar un muy buen momento, no dejes que se pase esta ocasión para mostrar tu aprecio.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Es momento de dejar ir a los fantasmas del pasado y entregar tu vida a un nuevo viaje de descubrimiento y sabiduría

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01.Si tienes la forma de tomar un curso de relajación o de terapia oriental, no dudes en hacerlo

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Una persona nueva está entrando en tu vida, pero es probable que vea que te falta un poco de ambición en tu vida.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/ Alguien que te ha acompañado durante años está queriendo decirte algo importante.,

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04Es un día de tensión en tus relaciones profesionales, así que ve con cuidado.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/ Date la oportunidad de ver las cosas de otra manera, si no, no llegarás a progresar en tus tareas.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/ Tendrás suerte en el amor, disfrutarás mucho de tu pareja y de la relación con tus hijos.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 No permitas que nadie te diga lo que has de hacer y sigue tu propio criterio.