TAURO (Abril 21-Mayo 20) Para obtener éxitos hay que ser prudente. Labores iniciadas serán apreciadas por personas influyentes quienes le prestarán su apoyo. El terreno afectivo es absorbente y colmado de sorpresas. CIFRAS SOLARES: 35-769

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Excelentes oportunidades de progresar y obtener más ganancias de las previstas. En este momento la vida afectiva es feliz. Alegrías al corazón. Ciclo algo incierto. Su sistema nervioso está sumamente alterado. CIFRAS SOLARES: 25-952

CANCER (Junio22-Julio22) En las actividades todo se resuelve, hasta aquellas cosas que parecían inciertas. En el terreno de los sentimientos, pequeños sobresaltos, dudas y celos. Deberá consultar a especialistas por molestias. CIFRAS SOLARES: 06-926

LEO (Julio 23-Ago. 22) No inicie juicios o demandas de dinero, porque ahora serían negativas. Use su tacto y verifique bien. Esta etapa se presentará muy poco favorable para los sentimientos de pareja. CIFRAS SOLARES: 13-529

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Hable de sus planes con personas experimentadas, ellas pueden asesorarlo y hasta ayudar si fuera necesario. La solución del problema está en sus manos, de modo que olvide su negatividad. CIFRAS SOLARES: 07-841

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Espera un éxito importante si no pierde las esperanzas. Sentimentalmente la influencia agresiva de un planeta le hará sentirse eufórico y bastante proclive a estallar. CIFRAS SOLARES: 46-962

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Si trabaja podrá encontrar algo más de su agrado y mejor remuneración. Buen lapso para rendir exámenes, estudios y trabajos intelectuales. Excelente para tomar decisiones con respecto al amor. CIFRAS SOLARES: 50-854

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Novedades para los matrimonios. Ideal para atraer a su pareja, últimamente inestable. Si trabaja, día adecuado en todo sentido, sobre todo en oficinas. Si estudia podrá concretar sus objetivos. CIFRAS SOLARES: 44-544

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Su empuje en el trabajo se verá especialmente compensado en este período. Tiene un panorama más amplio en sus asuntos sentimentales. No olvide las experiencias del pasado. CIFRAS SOLARES: 84-245

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) No intente cambiar de trabajo y no caiga en injustificadas intransigencias. Exponga su gusto en la decoración de su hogar y deje que sus familiares opinen. Vigile su peso. CIFRAS SOLARES: 82-584

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) No quiera ir más allá de sus posibilidades, no busque su fracaso. Las peticiones de mejoras económicas no serán oportunas. Vida social positiva. CIFRAS SOLARES: 30-303