Advertencia de China a EEUU: "Ningún país puede actuar como policía mundial"

Este martes, la administración de Xi Jinping exigió la liberación inmediata del expresidente venezolano y de su esposa, Cilia Flores, al tiempo que acusó a Washington de actuar como un "policía mundial" y de socavar la estabilidad de las relaciones internacionales.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, fue la encargada de fijar la postura oficial en una conferencia de prensa. La funcionaria afirmó que Estados Unidos ignoró el estatus de Maduro como jefe de Estado al procesarlo abiertamente y someterlo a un "supuesto juicio" bajo su propia jurisdicción. Para Beijing, esta acción constituye una violación grave de la soberanía nacional de Venezuela.

"Ningún país puede actuar como policía mundial, ni reclamar el papel de juez internacional", sentenció Mao Ning, subrayando que "ningún país puede colocar sus propias normas por encima del derecho internacional". Además de pedir la libertad de la pareja detenida, China reclamó que se garantice la seguridad personal de ambos mientras permanezcan bajo custodia estadounidense.

La vocera remarcó que el gigante asiático defiende consistentemente que todas las naciones deben respetar el derecho de los pueblos a elegir de manera independiente su propio camino de desarrollo. En esa línea, instó a las grandes potencias a "predicar con el ejemplo" cumpliendo con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Al ser preguntada sobre el reconocimiento a Delcy Rodríguez como nueva presidenta encargada de Venezuela, Mao ha aclarado que Pekín "respeta la soberanía e independencia" del país y que, por lo tanto, "respeta cualquier decisión adoptada por el Gobierno venezolano de acuerdo a su Constitución y sus leyes".