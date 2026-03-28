Agostina Páez sigue retenida en Brasil y espera por una definición

Según trascendió, Páez denunció haber recibido amenazas y situaciones de hostigamiento, aunque en los últimos días se encuentra más tranquila, acompañada por su padre. Sin embargo, continúa obligada a utilizar la tobillera electrónica.

El pasado 24 de marzo, la acusada participó de la primera audiencia de instrucción y juzgamiento, donde se le imputó una pena de dos años. Su defensora, Carla Junqueira, explicó que el proceso podría continuar en Argentina y destacó que Páez pidió disculpas a los denunciantes.

Agostina Páez, en el video que subió ayer a su cuenta de Instagram. La abogada argentina fue imputada por injuria racial tras un conflicto en un restaurante y lleva más de dos meses retenida.

En esa instancia se produjo el primer encuentro entre la acusada y quienes la señalan por gestos racistas. “Fue una primera etapa exitosa de la defensa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”, indicó la letrada.

Además, precisó que la fiscalía redujo la acusación de tres delitos a uno, con una pena mínima de dos años, que podría ser reemplazada por servicios comunitarios y una reparación económica a las víctimas. “Los servicios serán en Argentina. Se trata de un delito continuado en reacción a tres personas”, concluyó.