Israel confirmó la muerte del jefe militar de Hamas en un ataque en Gaza

Las Fuerzas de Defensa también afirmaron que el dirigente de Hamas estuvo involucrado en la retención de rehenes israelíes durante la guerra y que utilizaba a los secuestrados como mecanismo de protección para evitar ser localizado y eliminado.

Antes de convertirse en jefe militar de Hamas, Al Hadad había comandado la Brigada de Ciudad de Gaza y era considerado uno de los dirigentes de mayor antigüedad dentro de la estructura armada de la organización. Israel aseguró que mantenía vínculos directos con la conducción política y militar del grupo.

Mientras los bombardeos en Gaza continúan, Israel y Líbano extendieron su tregua

Israel y líbano Estados Unidos confirmó la continuidad de la tregua y anunció nuevas negociaciones políticas y militares entre ambos países.

El operativo se produjo en medio de la continuidad de los enfrentamientos en Gaza y de las negociaciones paralelas que Israel mantiene con Líbano para sostener el alto el fuego en la frontera norte.

En ese contexto, Estados Unidos confirmó que Israel y Líbano acordaron extender por otros 45 días la tregua que rige desde el 16 de abril. El Departamento de Estado calificó las conversaciones mantenidas en Washington como “altamente productivas” y anunció nuevas instancias de diálogo político y militar.

La extensión del cese de hostilidades fue acordada luego de dos jornadas de negociaciones entre delegaciones de ambos países. Según informó el portavoz Tommy Pigott, la prórroga busca generar condiciones para avanzar hacia una estabilización más duradera en la región.