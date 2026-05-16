Horror en Italia: un conductor embistió a peatones y causó escenas de caos

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de Módena y Bolonia, algunos de ellos en helicóptero debido a la gravedad de sus heridas. Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona mientras la policía acordonaba el lugar para avanzar con las pericias.

El automovilista quiso escapar

Tras el atropello, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue interceptado inicialmente por ciudadanos que presenciaron la escena y luego reducido por efectivos policiales. El sospechoso fue trasladado a una comisaría, donde permanecía siendo interrogado.

Testigos aseguraron que el hombre llevaba un cuchillo consigo, aunque no logró apuñalar a ninguna persona. Las autoridades investigan ahora si el conductor actuó de manera deliberada o si el episodio estuvo relacionado con el consumo de drogas u otras circunstancias.

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“Sea cual sea la naturaleza, es un acto muy grave. Si fuera un ataque, sería aún más grave”, expresó el alcalde Mezzetti, quien acudió inmediatamente al lugar tras el incidente.

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Meloni habló del caso

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también se pronunció sobre el caso y calificó lo sucedido como un hecho “extremadamente grave”. Además, agradeció a los ciudadanos que colaboraron para detener al sospechoso y destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia.

En el operativo participaron policías, carabineros y efectivos de la Guardia di Finanza, mientras continúan las investigaciones para esclarecer qué motivó el brutal atropello que conmocionó a Italia.