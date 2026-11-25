Se desconoce el alcance total de la filtración, pero las autoridades recalcaron que no se vio afectada información clasificada. "No se han producido interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados", declaró un funcionario de la ODNI a CNN.

La aparente intrusión es la última de una serie de incidentes de ciberseguridad o fallas tecnológicas que han sacudido al gobierno y al sector privado de Estados Unidos.

Según dos de las fuentes, el incidente no parece estar relacionado con un aparente ataque informático a la base de datos nacional de información criminal del FBI, tal como informó CNN por primera vez el viernes.

Los incidentes de piratería informática han coincidido con una serie de fallos tecnológicos de gran repercusión, no relacionados entre sí, que han afectado a bancos, a la Agencia de Seguridad Nacional y al sistema de control de tráfico aéreo de la FAA.

Cabe recordar que la semana pasada la Casa Blanca decidió remover a Sean Cairncross, quien se desempeñaba como jefe de Ciberseguridad de Estados Unidos.

El propio funcionario anunció su salida para desmentir versiones que circulaban sobre su desvinculación. Hasta el momento, ni el Ejecutivo estadounidense ni Cairncross precisaron oficialmente los términos de su salida.

Cairncross había asumido el cargo en agosto de 2025, después de haber formado parte del círculo cercano de Donald Trump durante su primer mandato y de desempeñarse como director de operaciones del Comité Nacional Republicano en 2016.