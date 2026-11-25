La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI) detectaron un hackeo informático que expuso información no clasificada de sus sistemas de análisis de inteligencia de fuentes abiertas
La CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sufrieron un ciberataque que afectó a información no clasificada. El incidente se suma al ataque informático sufrido por el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la suspensión de vuelos nacionales.
La brecha que golpeó a la CIA afectó a una red utilizada para recopilar y analizar información procedente de fuentes públicas, como redes sociales, imágenes satelitales y bases de datos comerciales, según funcionarios estadounidenses y personas familiarizadas con el incidente citadas por The New York Times.
De acuerdo con otros medios locales, al menos uno de los sistemas afectados pertenecía a la CIA y la intrusión quedó resuelta a la brevedad.
Aunque gran parte de ese material es de acceso público, puede incluir información vendida por proveedores de datos que puede ser muy reveladora, sobre todo cuando se combina con otros conjuntos de datos. El New York Times recordó que las agencias de espionaje también pueden usar esos datos junto con otras fuentes de inteligencia para fundamentar sus análisis.
Se desconoce el alcance total de la filtración, pero las autoridades recalcaron que no se vio afectada información clasificada. "No se han producido interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados", declaró un funcionario de la ODNI a CNN.
La aparente intrusión es la última de una serie de incidentes de ciberseguridad o fallas tecnológicas que han sacudido al gobierno y al sector privado de Estados Unidos.
Según dos de las fuentes, el incidente no parece estar relacionado con un aparente ataque informático a la base de datos nacional de información criminal del FBI, tal como informó CNN por primera vez el viernes.
Los incidentes de piratería informática han coincidido con una serie de fallos tecnológicos de gran repercusión, no relacionados entre sí, que han afectado a bancos, a la Agencia de Seguridad Nacional y al sistema de control de tráfico aéreo de la FAA.
Cabe recordar que la semana pasada la Casa Blanca decidió remover a Sean Cairncross, quien se desempeñaba como jefe de Ciberseguridad de Estados Unidos.
El propio funcionario anunció su salida para desmentir versiones que circulaban sobre su desvinculación. Hasta el momento, ni el Ejecutivo estadounidense ni Cairncross precisaron oficialmente los términos de su salida.
Cairncross había asumido el cargo en agosto de 2025, después de haber formado parte del círculo cercano de Donald Trump durante su primer mandato y de desempeñarse como director de operaciones del Comité Nacional Republicano en 2016.
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