Alerta en Washington: cierran y evacúan sectores del Pentágono por un incidente con materiales peligrosos

Las autoridades activaron protocolos de seguridad luego de detectar anomalías en la calidad del aire dentro del edificio. Equipos especializados trabajan para determinar el origen del incidente.
El Pentágono activó este jueves medidas de emergencia luego de que sus sistemas detectaran un problema en la calidad del aire dentro del edificio. Como consecuencia, varias plantas y pasillos del complejo fueron cerrados y otros sectores comenzaron a ser evacuados de manera preventiva.
Según confirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, se implementaron protocolos de protección estándar mientras se evalúa la gravedad de la situación. Entre las medidas adoptadas se encuentra una orden de confinamiento para las áreas afectadas y el despliegue de equipos especializados para asistir al personal que se encuentra en el edificio.
El incidente movilizó al Equipo de Materiales Peligrosos de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, que trabaja junto al Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del condado de Arlington.
Las autoridades informaron que los sensores detectaron anomalías en la calidad del aire, por lo que se ordenó realizar pruebas adicionales para determinar el origen del problema. Según un mensaje interno enviado a los empleados, las evaluaciones podrían extenderse entre una y dos horas.
Fuentes citadas por medios estadounidenses señalaron que los cierres afectan sectores ubicados entre el segundo y el quinto piso del edificio. Además, algunos efectivos de seguridad fueron vistos utilizando máscaras antigás y equipos completos de protección química mientras se desarrollan las tareas de inspección.
Por el momento no se reportaron heridos ni se informó la presencia de sustancias específicas que representen un riesgo para la población. Las autoridades continúan monitoreando la situación y mantienen activas las medidas preventivas hasta contar con los resultados de los análisis.
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