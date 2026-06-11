Alerta en Washington: cierran y evacúan sectores del Pentágono por un incidente con materiales peligrosos

Fuentes citadas por medios estadounidenses señalaron que los cierres afectan sectores ubicados entre el segundo y el quinto piso del edificio. Además, algunos efectivos de seguridad fueron vistos utilizando máscaras antigás y equipos completos de protección química mientras se desarrollan las tareas de inspección.

Por el momento no se reportaron heridos ni se informó la presencia de sustancias específicas que representen un riesgo para la población. Las autoridades continúan monitoreando la situación y mantienen activas las medidas preventivas hasta contar con los resultados de los análisis.