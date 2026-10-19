A su turno, el presidente Sergio Mattarella expresó su "plena" solidaridad con las fuerzas del orden y a los agentes heridos y exigió vigilancia sobre estos focos de violencia surgidos de "manera inesperada". Y sumó en ese sentido: "Es necesario un análisis inteligente y profundo y establecer una vigilancia capaz de afrontar actos de violencia que parecen estallar de manera inesperada y que proceden de actores hasta ahora desconocidos".

Meloni planea sumar cientos de militares al operativo de seguridad desplegado en las calles de Italia.

Luego, el vicepresidente y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, anunció en sus redes sociales que habrá "500 militares más para defender" Milán. Antes, su partido, la ultraderechista Liga, socios de coalición de Meloni, había propuesto reforzar la denominada 'Operación Calles Seguras' que desde 2008 mantiene a militares en las 'zonas calientes' del país para prevenir la criminalidad.

La oposición de centro izquierda, en cambio, criticó al gobierno de Meloni por barajar medidas en materia de seguridad por estos actos, pero no frenar las causas económicas que indignan a los italianos, como los transportistas que se mantienen en huelga en el sur del país por la suba de los combustibles.