La primera ministra, Giorgia Meloni, evalúa nuevas medidas para restablecer el orden público. En Milán, las protestas dejaron más de 200 detenidos, la mayoría de ellos menores de edad.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, analiza nuevas medidas en materia de orden público tras los últimos disturbios en algunas ciudades del norte del país y planea reforzar con cientos de militares el operativo desplegado en las calles.
Meloni reunió este lunes a un grupo de funcionarios con competencias sobre seguridad y a dirigentes de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia. En las próximas horas, tiene previsto celebrar un Consejo de Ministros, en busca de reforzar las tareas de prevención frente a las recientes protestas, saqueos y vandalismo en el centro de Milán, Turín y Bolonia.
Los disturbios en Milán concluyeron con más de 200 detenidos, la mayoría de ellos menores de edad, y se caracterizaron por el movimiento rápido de grupos de encapuchados. Durante los ataques, los manifestantes saquearon un supermercado, varias tiendas y provocaron numerosos destrozos, tanto en el mobiliario urbano como en la propiedad privada.
"Una vez más, las mujeres y los hombres de las fuerzas del orden tuvieron que enfrentarse a la violencia de delincuentes que, incluso a través de grupos organizados, aprovechan las manifestaciones para buscar el enfrentamiento y sembrar el caos", afirmó la primera ministra, considerada una de las aliadas del presidente argentino Javier Milei en Europa.
A su turno, el presidente Sergio Mattarella expresó su "plena" solidaridad con las fuerzas del orden y a los agentes heridos y exigió vigilancia sobre estos focos de violencia surgidos de "manera inesperada". Y sumó en ese sentido: "Es necesario un análisis inteligente y profundo y establecer una vigilancia capaz de afrontar actos de violencia que parecen estallar de manera inesperada y que proceden de actores hasta ahora desconocidos".
Luego, el vicepresidente y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, anunció en sus redes sociales que habrá "500 militares más para defender" Milán. Antes, su partido, la ultraderechista Liga, socios de coalición de Meloni, había propuesto reforzar la denominada 'Operación Calles Seguras' que desde 2008 mantiene a militares en las 'zonas calientes' del país para prevenir la criminalidad.
La oposición de centro izquierda, en cambio, criticó al gobierno de Meloni por barajar medidas en materia de seguridad por estos actos, pero no frenar las causas económicas que indignan a los italianos, como los transportistas que se mantienen en huelga en el sur del país por la suba de los combustibles.
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