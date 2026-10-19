“¿Qué necesidad tenemos de ponernos en manos de aventureros?“, dijo el ministro de Transportes español, Óscar Puente, ante la llegada del presidente argentino a ese país.
El ministro español de Transporte, Oscar Puente, agradeció este lunes que Javier Milei visite ese país porque sirve de “ejemplo” de los recortes que, a su juicio, llegarían si la derecha se impone en las próximas elecciones.
Puente, que ya había criticado a Milei, dijo que estaba haciendo un “ejercicio de contención” para referirse al presidente argentino y prefirió hacer “pedagogía” con tres datos concretos sobre los derechos laborales de los trabajadores, el salario mínimo y la creación de empresas.
El ministro destacó que la Argentina, desde que Milei es presidente, perdió 36.000 empresas, mientras que con el jefe de Gobierno Pedro Sánchez hay en España 100.000 más.
“A ver si resulta que en términos liberales es mejor el socialismo que la motosierra... Seamos inteligentes, no se lo consintamos”, declaró el ministro durante un acto organizado por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el que también participó Sánchez, informó la agencia noticiosa EFE.
“¿Qué necesidad tenemos de ponernos en manos de aventureros?“, se preguntó Puente, entre comparaciones entre datos económicos del mandato de Milei en Argentina y los de Sánchez en España.
Milei llegará este martes a España para una vista de dos días durante los que participará en un foro económico, sostendrá varias actividades vinculadas al mundo académico y se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, (foto) del principal partido de la oposición española, el Partido Popular (PP)
Puente es el mismo ministro del gobierno socialista español que en mayo de 2024 acusó a Milei de “ingerir sustancias”. Sus declaraciones se produjeron en medio de una grave crisis diplomática bilateral que llevó al retiro de la entonces embajadora española en Buenos Aires, después de que Milei acusara de corrupta a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, durante un acto en Madrid.
Posteriormente, reconoció su “error” al no ser consciente de la repercusión de sus palabras. Sin embargo, consideró que el mandatario argentino “parecía un hombre que podía haber tomado una medicación, alguna cosa”.
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