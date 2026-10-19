“¿Qué necesidad tenemos de ponernos en manos de aventureros?“, se preguntó Puente, entre comparaciones entre datos económicos del mandato de Milei en Argentina y los de Sánchez en España.

Milei llegará este martes a España para una vista de dos días durante los que participará en un foro económico, sostendrá varias actividades vinculadas al mundo académico y se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, (foto) del principal partido de la oposición española, el Partido Popular (PP)

Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso, este viernes en Madrid, España.

Puente es el mismo ministro del gobierno socialista español que en mayo de 2024 acusó a Milei de “ingerir sustancias”. Sus declaraciones se produjeron en medio de una grave crisis diplomática bilateral que llevó al retiro de la entonces embajadora española en Buenos Aires, después de que Milei acusara de corrupta a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, durante un acto en Madrid.

Posteriormente, reconoció su “error” al no ser consciente de la repercusión de sus palabras. Sin embargo, consideró que el mandatario argentino “parecía un hombre que podía haber tomado una medicación, alguna cosa”.