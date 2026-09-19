Arabia Saudita, bajo alerta por una nueva escalada del conflicto con los hutíes

Graves problemas en el Aeropuerto

El episodio también tuvo consecuencias sobre el transporte aéreo. El sitio especializado FlightRadar24 reportó “graves problemas” en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que llegó a ubicarse en su máximo nivel de disrupción, aunque posteriormente comenzó a normalizarse el movimiento de aeronaves.

La situación se produce en medio de una fuerte escalada entre Arabia Saudita y los hutíes, el movimiento respaldado por Irán que controla buena parte de Yemen. Desde julio, el grupo intensificó sus ataques contra ciudades, instalaciones energéticas y embarcaciones saudíes, mientras Riad respondió con operaciones aéreas sobre territorio yemení.

En las últimas semanas, los hutíes también avanzaron sobre posiciones estratégicas en el Mar Rojo y lograron controlar áreas vinculadas al estrecho de Bab al-Mandab, uno de los corredores marítimos fundamentales para el comercio internacional y el transporte energético.

Venta de aviones

La escalada fue condenada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que cuestionó los ataques contra infraestructura civil y energética de Arabia Saudita y reclamó medidas para impedir que los hutíes obtengan armamento, financiamiento y asistencia militar.

En ese contexto, Estados Unidos aprobó una posible venta a Arabia Saudita de 48 aviones de combate F-35 y equipamiento relacionado por unos US$24.300 millones, una operación que todavía debe atravesar el proceso correspondiente en el Congreso estadounidense.

El recrudecimiento de los combates volvió además a profundizar la crisis humanitaria en Yemen. La Organización Internacional para las Migraciones informó que más de 112.000 personas fueron desplazadas dentro del país por la reciente escalada y que cerca de 3.000 lograron llegar a Yibuti. Naciones Unidas advirtió además que más de 22 millones de yemeníes necesitan actualmente asistencia humanitaria.