Bolivia y Paraguay completaron la demarcación definitiva de su frontera después de 88 años

La aprobación del último tramo pendiente se concretó en La Paz y cerró un proceso iniciado tras la Guerra del Chaco. El límite incluye sectores terrestres y fluviales.
Bolivia y Paraguay aprobaron la demarcación definitiva de su frontera común, un proceso que se extendió durante 88 años y que quedó cerrado tras resolver el último tramo pendiente entre ambos países.
El acuerdo fue alcanzado durante la XIII Reunión Plenaria Ordinaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Paraguayo-Boliviana, que se desarrolló entre el 14 y el 16 de septiembre en La Paz.
El sector que faltaba definir se encuentra entre el Hito X “12 de Junio” y el Hito XI “Confluencia de los ríos Negro u Otuquis y Paraguay”, donde confluyen los territorios de Bolivia, Paraguay y Brasil.
Con esta decisión, quedó aprobado y registrado el trazado completo del límite internacional. Según la Cancillería paraguaya, la frontera tiene aproximadamente 742 kilómetros: 704 kilómetros terrestres y 38 kilómetros fluviales.
El proceso comenzó después de la Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935. El conflicto finalizó con el Protocolo de Paz firmado el 12 de junio de 1935 y posteriormente ambos países suscribieron el Tratado de Paz, Amistad y Límites en Buenos Aires, el 21 de julio de 1938.
A partir de ese acuerdo se conformó una comisión mixta encargada de llevar el trazado al terreno. Las tareas incluyeron la identificación de los puntos establecidos, la apertura de picadas fronterizas, la determinación de coordenadas y la construcción de hitos.
En las últimas etapas, los equipos técnicos realizaron estudios hidrográficos y batimétricos para definir el tramo fluvial pendiente. También utilizaron drones y efectuaron recorridos conjuntos por el río Negro u Otuquis para verificar los datos obtenidos.
La culminación de los trabajos permitió completar la línea fronteriza entre el punto trifinio con Argentina y Paraguay y el punto donde confluyen Brasil, Bolivia y Paraguay.
La Cancillería paraguaya destacó que el cierre del proceso representa la culminación de décadas de trabajo conjunto entre ambos países y reafirma la cooperación bilateral en materia fronteriza.
comentar