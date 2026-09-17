Bolivia y Paraguay completaron la demarcación definitiva de su frontera después de 88 años

Una frontera marcada desde la Guerra del Chaco

El proceso comenzó después de la Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935. El conflicto finalizó con el Protocolo de Paz firmado el 12 de junio de 1935 y posteriormente ambos países suscribieron el Tratado de Paz, Amistad y Límites en Buenos Aires, el 21 de julio de 1938.

A partir de ese acuerdo se conformó una comisión mixta encargada de llevar el trazado al terreno. Las tareas incluyeron la identificación de los puntos establecidos, la apertura de picadas fronterizas, la determinación de coordenadas y la construcción de hitos.

En las últimas etapas, los equipos técnicos realizaron estudios hidrográficos y batimétricos para definir el tramo fluvial pendiente. También utilizaron drones y efectuaron recorridos conjuntos por el río Negro u Otuquis para verificar los datos obtenidos.

La culminación de los trabajos permitió completar la línea fronteriza entre el punto trifinio con Argentina y Paraguay y el punto donde confluyen Brasil, Bolivia y Paraguay.

La Cancillería paraguaya destacó que el cierre del proceso representa la culminación de décadas de trabajo conjunto entre ambos países y reafirma la cooperación bilateral en materia fronteriza.