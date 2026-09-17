Trump amenazó a Europa con fuertes aranceles si Canadá se asocia a la Unión Europea

“Queremos llevar la relación con Canadá al máximo nivel posible”, sostuvo la presidenta de la Comisión Europea, quien además propuso “abrir la puerta” para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la UE.

La figura de “miembro asociado” no existe actualmente en los tratados de la Unión Europea, por lo que todavía no están definidos sus alcances. Cualquier forma de asociación con un país externo requiere la aprobación de los Estados miembros.

La iniciativa se produce en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá y del acercamiento entre Ottawa y Bruselas. La UE y Canadá ya mantienen un acuerdo comercial y buscan profundizar su cooperación estratégica, mientras preparan una cumbre bilateral prevista para octubre en Montreal.