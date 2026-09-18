Trump acordó con Dinamarca para reforzar la presencia militar en Groenlandia

En un comunicado, indicó que "el acuerdo reconoce la soberanía y la integridad territorial" de Groenlandia y Dinamarca y respalda el derecho de ambos pueblos "a la autodeterminación".

A su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump pidió a Dinamarca que vendiera la isla a Estados Unidos, e insistía en que Groenlandia es crucial para la seguridad de Estados Unidos. No descartó tomar la isla por la fuerza, aunque Dinamarca es un aliado de Estados Unidos en la OTAN .

Dinamarca y Groenlandia dijeron repetidamente que la isla no está en venta. El intento de Estados Unidos de hacerse de Groenlandia también es rechazado por Rusia y gran parte de Europa.

¿Por qué ahora?

Groenlandia, con unos 56.000 habitantes y considerada la isla más grande del mundo, ha ganado importancia estratégica por el aumento de la competencia en el Ártico, el deshielo, que abre nuevas rutas marítimas, y el interés por sus recursos minerales, incluidos materiales críticos.

Washington teme que Rusia amplíe su actividad militar en la región y que China gane influencia mediante inversiones en minería, puertos, aeropuertos o telecomunicaciones.

Trump, que ya mostró interés por la isla durante su primer mandato (2017-2021), generó una crisis a principios de este año al insistir en comprarla o incluso invadirla militarmente, algo que fue rechazado tanto por Nuuk como por Copenhague y que puso a la OTAN en una situación delicada, dado que la alianza debería proteger ese territorio en caso de ataque estadounidense.

En enero, el republicano anunció un acuerdo marco para llegar a un entendimiento y, desde entonces, ha rebajado su retórica sobre la isla, hasta el anuncio del acuerdo definitivo este viernes