Artemis II recreó la histórica foto de la Apolo 8 al sobrevolar la cara oculta de la Luna

La misión de la NASA logró repetir una de las postales más emblemáticas de la exploración espacial mientras completaba maniobras clave detrás del satélite. La cápsula Orión ya inició su regreso a la Tierra.
La misión Artemis II de la NASA volvió a marcar un hito en la exploración espacial al recrear la famosa imagen “Earthrise”, tomada durante la misión Apolo 8 en 1968 por el astronauta Bill Anders. Según explicó la agencia, se trata de la primera fotografía de la Tierra captada desde la órbita de otro mundo, un registro que cambió para siempre la perspectiva de la humanidad sobre su lugar en el universo.
En aquella misión histórica, la imagen fue tomada el 24 de diciembre de 1968 y debió ser transportada físicamente a la Tierra para su revelado, lo que añade dimensión al logro técnico y humano alcanzado. Desde entonces, “Earthrise” se convirtió en un símbolo global de la exploración espacial.
Más de medio siglo después, la tripulación de Artemis II replicó esa misma secuencia orbital. A bordo de la cápsula Orión, los astronautas observaron primero la “puesta de la Tierra”, cuando el planeta desapareció detrás del lado oculto de la Luna, y luego presenciaron su reaparición, en el fenómeno conocido como “amanecer de la Tierra”.
El momento se produjo en pleno cruce por detrás del satélite, en una de las fases más críticas del vuelo. Durante aproximadamente 50 minutos, la nave quedó completamente incomunicada en un apagón total de comunicaciones, sin posibilidad de enviar ni recibir señales. Esta situación, prevista en el plan de misión, permitió comprobar la autonomía y robustez de los sistemas de la nave sin asistencia desde la Tierra.
A bordo viajaron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, este último representante de la Agencia Espacial Canadiense, lo que refuerza el carácter internacional del programa Artemis. Tras superar la zona crítica, la tripulación restableció contacto con el centro de control en Houston.
Antes de la pérdida de señal, Glover destacó el valor del momento mientras se registraban imágenes simultáneas de la nave, la Luna y la Tierra, subrayando que el objetivo es “explorar lo desconocido e inspirar al mundo”.
El paso por la órbita lunar también permitió observar un fenómeno poco habitual: un eclipse solar total desde el espacio profundo, con una duración cercana a los 53 minutos, aproximadamente siete veces más extenso que los eclipses visibles desde la Tierra. Desde esa posición, los astronautas pudieron ver la silueta completa de la Luna bloqueando el Sol y la corona solar desplegada en su totalidad, un evento imposible de replicar desde la superficie terrestre.
Además del impacto visual, la misión aportó datos clave. El sobrevuelo, a unos 6.500 kilómetros de la superficie lunar, permitió registrar imágenes de regiones poco exploradas y validar tecnologías fundamentales para futuras misiones. La capacidad de operar sin comunicación directa constituye un requisito esencial para viajes a Marte y otros destinos del sistema solar.
La misión Artemis II forma parte de una estrategia más amplia de la NASA para restablecer la presencia humana en la Luna y desarrollar infraestructura que permita misiones más ambiciosas en los próximos años.
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