Artemis II recreó la histórica foto de la Apolo 8 al sobrevolar la cara oculta de la Luna

A bordo viajaron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, este último representante de la Agencia Espacial Canadiense, lo que refuerza el carácter internacional del programa Artemis. Tras superar la zona crítica, la tripulación restableció contacto con el centro de control en Houston.

tripulación artemis II

Antes de la pérdida de señal, Glover destacó el valor del momento mientras se registraban imágenes simultáneas de la nave, la Luna y la Tierra, subrayando que el objetivo es “explorar lo desconocido e inspirar al mundo”.

El paso por la órbita lunar también permitió observar un fenómeno poco habitual: un eclipse solar total desde el espacio profundo, con una duración cercana a los 53 minutos, aproximadamente siete veces más extenso que los eclipses visibles desde la Tierra. Desde esa posición, los astronautas pudieron ver la silueta completa de la Luna bloqueando el Sol y la corona solar desplegada en su totalidad, un evento imposible de replicar desde la superficie terrestre.

Captura de pantalla 2026-04-07 123100 Eclipse solar total visto desde la órbita lunar: la Luna bloquea por completo al Sol y deja al descubierto la corona solar. Foto: NASA

Además del impacto visual, la misión aportó datos clave. El sobrevuelo, a unos 6.500 kilómetros de la superficie lunar, permitió registrar imágenes de regiones poco exploradas y validar tecnologías fundamentales para futuras misiones. La capacidad de operar sin comunicación directa constituye un requisito esencial para viajes a Marte y otros destinos del sistema solar.

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La misión Artemis II forma parte de una estrategia más amplia de la NASA para restablecer la presencia humana en la Luna y desarrollar infraestructura que permita misiones más ambiciosas en los próximos años.