Artemis II se acerca a la órbita lunar y se prepara para un sobrevuelo histórico

Además, se espera que en las próximas horas los astronautas superen el récord de distancia máxima alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido por la misión Apolo 13. En el punto más lejano, la nave alcanzará más de 406.000 kilómetros de distancia.

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Observación y registro

Durante el sobrevuelo, que se extenderá por aproximadamente seis horas, la tripulación llevará adelante tareas de observación y registro fotográfico de la superficie lunar. Según detallaron los especialistas, podrán visualizar cerca del 21% de la cara oculta y captar imágenes de zonas nunca antes observadas directamente por seres humanos, incluyendo sectores de la Cuenca Oriental.

El operativo incluirá también un breve período de incomunicación de unos 40 minutos, cuando la nave quede fuera del alcance de las comunicaciones directas con la Tierra, una instancia prevista y controlada por los equipos de misión.

A pesar de no contemplar un alunizaje, Artemis II representa un paso fundamental en el programa de exploración lunar, que busca sentar las bases para futuras misiones tripuladas sobre la superficie del satélite.

Si no surgen inconvenientes, el regreso está previsto para el próximo viernes, cuando la cápsula americe frente a la costa de San Diego, cerrando así una misión que podría marcar un nuevo capítulo en la carrera espacial.