Así sorprendió el terremoto en Venezuela en pleno partido de béisbol: abandono, corridas y desesperación

Dos terremotos de magnitud entre 7,2 y 7,5 de menos de un minuto de diferencia entre sí, sacudieron irrefrenablemente al pueblo sudamericano. Los movimientos se produjeron a una profundidad escasa —13 y 10 kilómetros respectivamente—, lo que explica la intensidad con la que se sintió el sismo en Caracas. Por eso, se activó el protocolo de evacuación en el estadio y los aficionados pudieron descender de las gradas hacia el campo, en vilo por los pasos a seguir. Mientras tanto, la Liga Mayor de Beisbol Profesional suspendió todas las actividades programadas del día.