Así sorprendió el terremoto en Venezuela en pleno partido de béisbol: abandono, corridas y desesperación

Los beisbolistas se impactaron por el temblor, interrumpieron el juego y escaparon a las corridas del estadio.
El terremoto en Venezuela sorprendió a cada uno de los habitantes que se encontraban en sus respectivas actividades como cualquier día normal. De hecho, al momento del primer movimiento sísmico, que se posicionó 7,2 en la escala de Richter, se llevaba a cabo un partido de béisbol y los jugadores tuvieron que abandonar el juego desesperados.
El hecho se dio en el Estadio Universitario, durante un juego de la Liga Mayor de Beisbol Profesional. Junto a tantos videos que resumieron el trágico episodio que sacudió al pueblo venezolano, se viralizó la reacción de todos los presentes en el estadio además de jugadores, como árbitros e hinchas, ante uno de los mayores eventos sísmicos en la historia reciente del país.
El duelo que se daba entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas fue alterado de manera progresiva. Primero, el suelo comenzó a moverse fuertemente durante la primera entrada. En ese momento, dos beisbolistas se apartaron de la base principal y empezaron a anunciar el pronóstico que ya había iniciado y avanzaba incontrolablemente.
En el video se ve que los presentes en el campo se dirigieron rápidamente a buscar seguridad, mientras la estructura del estadio vibraba, sin conocer cuando podrían ocasionarse algún derrumbe.
Dos terremotos de magnitud entre 7,2 y 7,5 de menos de un minuto de diferencia entre sí, sacudieron irrefrenablemente al pueblo sudamericano. Los movimientos se produjeron a una profundidad escasa —13 y 10 kilómetros respectivamente—, lo que explica la intensidad con la que se sintió el sismo en Caracas. Por eso, se activó el protocolo de evacuación en el estadio y los aficionados pudieron descender de las gradas hacia el campo, en vilo por los pasos a seguir. Mientras tanto, la Liga Mayor de Beisbol Profesional suspendió todas las actividades programadas del día.
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