El fenómeno provocó importantes daños en una terminal aérea y obligó a suspender los vuelos. Ocurrió a 180 kilómetros de la frontera con Argentina.
Un tornado provocó importantes destrozos este miércoles en el aeropuerto de la ciudad de Chapecó, en el oeste del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, el cual arrancó estructuras de la terminal Serafim Enoss Bertaso y obligó a suspender los vuelos por tiempo indeterminado.
Chapecó se encuentra aproximadamente a 180 kilómetros del paso fronterizo más cercano con Argentina, el cruce Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones, y Dionísio Cerqueira, en esa región del sur de Brasil,
Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraron los daños provocados por el temporal en la terminal aérea. La fuerza del viento arrancó parte de la estructura metálica de la entrada, rompió grandes ventanales y dejó materiales esparcidos por las instalaciones. Hasta los primeros reportes de las autoridades, no se había informado de personas heridas.
Según Defensa Civil de Santa Catarina, una estación meteorológica ubicada en Chapecó registró ráfagas de 93 kilómetros por hora, consideradas severas por el organismo, informó Correio do Povo. Por su parte, los instrumentos del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) detectaron vientos de hasta 126 kilómetros por hora. El tornado se produjo durante el avance de una línea de inestabilidad por el oeste del estado.
La concesionaria Voe Xap, responsable de administrar el aeropuerto, informó que sus equipos técnicos comenzaron una inspección completa de las instalaciones para determinar el alcance de los daños y establecer las condiciones necesarias para reanudar las operaciones.
Mientras tanto, recomendó a los pasajeros no trasladarse a la terminal y comunicarse directamente con las aerolíneas para consultar el estado de sus vuelos.
El temporal también provocó daños en viviendas de Chapecó, interrupciones en el suministro eléctrico y problemas en las comunicaciones.
Ante las condiciones meteorológicas, la Secretaría Municipal de Educación decidió suspender las clases del turno tarde en las escuelas públicas municipales, informó SCC10. Las autoridades habían advertido el martes sobre la posibilidad de tormentas intensas, ráfagas de viento, lluvias abundantes y granizo durante el miércoles.
Defensa Civil municipal había recomendado evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejado de árboles y estructuras inestables ante el riesgo de accidentes.
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