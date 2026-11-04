La concesionaria Voe Xap, responsable de administrar el aeropuerto, informó que sus equipos técnicos comenzaron una inspección completa de las instalaciones para determinar el alcance de los daños y establecer las condiciones necesarias para reanudar las operaciones.

Mientras tanto, recomendó a los pasajeros no trasladarse a la terminal y comunicarse directamente con las aerolíneas para consultar el estado de sus vuelos.

12h35(quarta) - Chapecó(Oeste de SC):

Muitos danos com passagem da linha de instabilidade nesta manhã.

É muito provável que um downburst tenha atingindo algumas regiões

(corrente de ar descendente intensa e localizada ). pic.twitter.com/xSOaPwIyx4 — Ciro Salla - (@cirosalla) November 4, 2026

Daños en las viviendas y suspensión de clases

El temporal también provocó daños en viviendas de Chapecó, interrupciones en el suministro eléctrico y problemas en las comunicaciones.

Ante las condiciones meteorológicas, la Secretaría Municipal de Educación decidió suspender las clases del turno tarde en las escuelas públicas municipales, informó SCC10. Las autoridades habían advertido el martes sobre la posibilidad de tormentas intensas, ráfagas de viento, lluvias abundantes y granizo durante el miércoles.

Defensa Civil municipal había recomendado evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejado de árboles y estructuras inestables ante el riesgo de accidentes.