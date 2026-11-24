Urgente Las imágenes del ataque terrorista contra la Gobernación del Meta en Villavicencio son estremecedoras. https://t.co/HZ3TTwPN0r — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 24, 2026

Investigan quiénes estuvieron detrás del atentado en Villavicencio

Las autoridades colombianas iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo la explosión e identificar a los responsables. Por el momento, no hay una organización que haya sido señalada oficialmente como autora del ataque.

Una de las hipótesis apunta a una posible relación con los recientes atentados contra peajes del departamento del Meta. Sin embargo, esa línea investigativa todavía no fue confirmada.

La secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Carolina Lizcano, señaló que aún no existe claridad sobre quiénes estarían detrás del hecho y explicó que los investigadores trabajan para establecer qué elementos fueron utilizados para provocar la detonación.

Por su parte, el coronel Germán Ayala, asesor de seguridad de la Alcaldía, confirmó que los primeros heridos fueron evacuados y que varios de ellos eran trabajadores de vigilancia.

La Policía Nacional anunció que desplegará sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para esclarecer el atentado, identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia.

Abelardo de la Espriella rechazó el ataque y descartó negociar terroristas

Tras conocerse la explosión, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se pronunció a través de sus redes sociales y expresó su preocupación por la posibilidad de que hubiera víctimas mortales.

“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, escribió inicialmente.

Luego, el mandatario atribuyó el ataque al narcoterrorismo y sostuvo que los responsables buscan intimidar a su administración para forzar la apertura de nuevas negociaciones de paz. “El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, afirmó.

En ese sentido, descartó cualquier posibilidad de diálogo con esas organizaciones durante su Gobierno: “Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO”. Además, anunció que el Estado responderá con toda la capacidad de sus fuerzas de seguridad para perseguir a quienes estén detrás del atentado.

“Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”, advirtió. Finalmente, cerró su mensaje con una frase que marcó la postura de su administración frente al ataque: “¡NO HABRÁ IMPUNIDAD Y NO VAMOS A RETROCEDER!”.