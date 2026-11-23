Después de que el Tribunal Constitucional dictaminó el mes pasado que la ley de amnistía para los separatistas catalanes también se aplicaba a los cargos de malversación contra Puigdemont y de que el Tribunal Supremo levantó la orden de detención contra él, la resolución del lunes abre paso para el regreso de Puigdemont.

Luego de la decisión, Puigdemont publicó en X un poema del autor catalán Jaume Pons Alorda que contenía lenguaje soez y estaba dirigido a sus “más queridos enemigos”.

“Queridos enemigos míos, rezo para que cada día sean más, de entre los muchos que ya son ahora, y que a cada momento sean mejores”, dice el texto publicado por Puigdemont.

El gobierno del presidente Pedro Sánchez impulsó la amnistía en virtud de un acuerdo de 2023 entre su Partido Socialista y dos partidos catalanes, entre ellos Juntos, de Puigdemont, a cambio de su apoyo para que fuera reelegido como presidente.

La medida desató una intensa oposición social y política de los detractores del gobierno en aquel momento.

Aunque el Parlamento aprobó la ley hace dos años, él y otros dirigentes independentistas aún no habían podido beneficiarse porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.

Pero el Tribunal Constitucional, al que habían recurrido los afectados, la avaló en octubre y, poco después, el Supremo dejaba sin efecto sus órdenes de detención.