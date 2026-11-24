La Justicia iraní sancionó a la artista por desafiar las normas religiosas sobre la vestimenta femenina.

Menos de un día después de la publicación, la Justicia inició una causa contra la artista por realizar el espectáculo sin autorización y vulnerar las normas legales y religiosas. Ahmadi ya había enfrentado restricciones por su participación en expresiones artísticas vinculadas con las protestas de 2022, que se desencadenaron tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini.

La aplicación de la condena se produce en un contexto en el que, en ciudades como Teherán, los controles callejeros sobre la vestimenta femenina se flexibilizaron de hecho. Sin embargo, las leyes que limitan los derechos y la autonomía de las mujeres continúan vigentes. Entre otras restricciones, las mujeres casadas necesitan autorización de sus maridos para obtener un pasaporte y pueden enfrentar impedimentos legales para ejercer determinadas actividades laborales. Reuters+1

Un antecedente de 74 latigazos por no llevar velo

La condena contra Ahmadi recuerda el caso de Roya Heshmati, una activista iraní de 33 años que recibió 74 latigazos y una multa económica luego de ser acusada de atentar contra la moral pública por aparecer sin el velo obligatorio en espacios concurridos de Teherán.

El Poder Judicial iraní confirmó la sanción a través de su portal oficial, Mizan Online. En un comunicado, un vocero sostuvo que la sentencia se había aplicado de acuerdo con la ley y la sharia por considerar que había existido una violación de la moral pública.

Por su parte, el abogado de Heshmati, Maziar Tatati, explicó al diario reformista Shargh que la mujer había sido detenida después de publicar en redes sociales una fotografía en la que aparecía sin velo.

La obligatoriedad del velo y el endurecimiento de las sanciones

Desde la Revolución Islámica de 1979, las mujeres que se encuentran en espacios públicos de Irán, incluidas las extranjeras, están obligadas a cubrirse la cabeza y el cuello. La aplicación de esta normativa se intensificó luego de las protestas de septiembre de 2022, originadas por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, quien había sido detenida por llevar mal colocado el pañuelo.

Tras las movilizaciones, en las que miles de mujeres se quitaron o quemaron sus velos como forma de protesta, el régimen reforzó las sanciones, incorporó cámaras de vigilancia en las calles, aumentó los controles policiales y extendió las medidas contra quienes publicaban imágenes sin cubrirse la cabeza en plataformas digitales.

La Revolución Islámica y la incorporación de la sharia

La aplicación de castigos corporales por incumplir las normas sobre el velo se consolidó después de la Revolución Islámica de 1979, encabezada por el ayatolá Ruhollah Jomeini. El régimen estableció la vestimenta obligatoria e incorporó las penas previstas por la sharia —la ley islámica— al Código Penal Islámico, formalizado en 1983.

En el sistema judicial iraní, las infracciones vinculadas con la vestimenta pueden encuadrarse dentro de los delitos ta'zir, una categoría que contempla sanciones determinadas por jueces y legisladores para castigar conductas consideradas contrarias a las normas religiosas o a la moral pública.