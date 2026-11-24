Parastoo Ahmadi y cuatro integrantes de su equipo fueron castigados por transmitir un concierto en Internet en el que la artista apareció sin el hiyab obligatorio. Además, recibió una prohibición de realizar actividades artísticas y salir del país durante dos años.
Las autoridades iraníes ejecutaron el lunes 23 de noviembre una condena de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro integrantes de su equipo en las oficinas de ejecución de sentencias de la Fiscalía de la ciudad de Qom. La pena había sido dictada en junio de 2026, luego de que los artistas transmitieran por Internet, a fines de 2024, un concierto en el que la intérprete apareció sin el velo islámico obligatorio. La información fue confirmada por su abogado, Mostafa Nili, a medios locales. Reuters+1
Además del castigo corporal, la sentencia estableció para Ahmadi una prohibición de abandonar Irán durante dos años y la suspensión de sus actividades artísticas por el mismo período. En total, nueve personas vinculadas con la producción habían recibido condenas similares. Sin embargo, hasta el momento se confirmó la aplicación de los latigazos contra cinco de ellas. World News - The Indian Express+1
El caso comenzó el 11 de diciembre de 2024, cuando la cantante publicó en YouTube un video de 27 minutos que presentó como un «concierto hipotético». La grabación se realizó en un antiguo caravasar y mostró a la artista vestida de negro, con los hombros descubiertos y sin cubrirse la cabeza, acompañada por cuatro músicos.
La presentación desafió las estrictas disposiciones iraníes sobre vestimenta femenina y las restricciones que enfrentan las mujeres para cantar en público, especialmente en actuaciones frente a hombres.
Menos de un día después de la publicación, la Justicia inició una causa contra la artista por realizar el espectáculo sin autorización y vulnerar las normas legales y religiosas. Ahmadi ya había enfrentado restricciones por su participación en expresiones artísticas vinculadas con las protestas de 2022, que se desencadenaron tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini.
La aplicación de la condena se produce en un contexto en el que, en ciudades como Teherán, los controles callejeros sobre la vestimenta femenina se flexibilizaron de hecho. Sin embargo, las leyes que limitan los derechos y la autonomía de las mujeres continúan vigentes. Entre otras restricciones, las mujeres casadas necesitan autorización de sus maridos para obtener un pasaporte y pueden enfrentar impedimentos legales para ejercer determinadas actividades laborales. Reuters+1
La condena contra Ahmadi recuerda el caso de Roya Heshmati, una activista iraní de 33 años que recibió 74 latigazos y una multa económica luego de ser acusada de atentar contra la moral pública por aparecer sin el velo obligatorio en espacios concurridos de Teherán.
El Poder Judicial iraní confirmó la sanción a través de su portal oficial, Mizan Online. En un comunicado, un vocero sostuvo que la sentencia se había aplicado de acuerdo con la ley y la sharia por considerar que había existido una violación de la moral pública.
Por su parte, el abogado de Heshmati, Maziar Tatati, explicó al diario reformista Shargh que la mujer había sido detenida después de publicar en redes sociales una fotografía en la que aparecía sin velo.
Desde la Revolución Islámica de 1979, las mujeres que se encuentran en espacios públicos de Irán, incluidas las extranjeras, están obligadas a cubrirse la cabeza y el cuello. La aplicación de esta normativa se intensificó luego de las protestas de septiembre de 2022, originadas por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, quien había sido detenida por llevar mal colocado el pañuelo.
Tras las movilizaciones, en las que miles de mujeres se quitaron o quemaron sus velos como forma de protesta, el régimen reforzó las sanciones, incorporó cámaras de vigilancia en las calles, aumentó los controles policiales y extendió las medidas contra quienes publicaban imágenes sin cubrirse la cabeza en plataformas digitales.
La aplicación de castigos corporales por incumplir las normas sobre el velo se consolidó después de la Revolución Islámica de 1979, encabezada por el ayatolá Ruhollah Jomeini. El régimen estableció la vestimenta obligatoria e incorporó las penas previstas por la sharia —la ley islámica— al Código Penal Islámico, formalizado en 1983.
En el sistema judicial iraní, las infracciones vinculadas con la vestimenta pueden encuadrarse dentro de los delitos ta'zir, una categoría que contempla sanciones determinadas por jueces y legisladores para castigar conductas consideradas contrarias a las normas religiosas o a la moral pública.
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