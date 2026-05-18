Tensión en Bolivia: exigen la renuncia de Rodrigo Paz y ya hay cuatro muertos

La presencia de los manifestantes identificados con el expresidente Evo Morales derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos. "El centro paceño es un campo de batalla y ninguno de los sectores da tregua", señaló el diario La Razón. "Los movilizados usaron puertas, ventanas, carteles y todo lo que encuentran mano para formar barricadas y encender el fuego para “combatir” los gases que lanza la Policía en el afán de dispersarlos.

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En principio, los enfrentamientos dejaron varios heridos y una periodista sufrió un desmayo.

Las autoridades emitieron una orden de detención contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales organizaciones convocantes de la movilización y del paro que mantiene bloqueadas La Paz y El Alto. El pedido de arresto alcanza a otros 24 dirigentes.

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó la orden de aprehensión contra Argollo, fechada el 17 de mayo por instigación pública a delinquir y un posible delito de terrorismo. La ejecución de la orden depende ahora de la Policía "para poner a disposición del Ministerio Público a esta persona", indicó el funcionario.

Como respuesta a esa medida, desde la COB denunciaron una "persecución judicial" e instaron a mantener las movilizaciones. "No nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido. Nos están queriendo acallar como dirigencia con acciones populares y demandas penales", expresó el propio Argollo en las redes sociales.

2026_05_260517512-scaled Los bloqueos en La Paz y El Alto profundizan el clima de tensión en Bolivia.

Bolivia: cuatro muertos desde el inicio de las protestas

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, confirmó este lunes la muerte de una persona que participaba en los bloqueos que provocaron desabastecimiento y mantienen cercada La Paz y la ciudad de El Alto. Se trata de la cuarta víctima desde el comienzo de las protestas hace 15 días.

"Hay un fallecido, que es un bloqueador, un mallku (dirigente campesino) de la zona de los Ponchos Rojos, que al correr se cayó en una zanja que ellos mismos hicieron (...). Se cayó en un hueco, fue así de paradójico, y ahí tuvo un golpe mortal", explicó Paredes al diario El Deber.

Previamente, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, había identificado al fallecido como Alberto Cruz Chinche. "Queremos ser enfáticos en que su deceso no fue por uso de arma letal o asfixia por gases. Ni siquiera tuvo contacto con ningún miembro de las fuerzas del orden, ni policías ni militares. Nos preocupa que su sensible fallecimiento sea atribuido falsamente al operativo de apertura del corredor humanitario que se hizo" el sábado, afirmó Gálvez.