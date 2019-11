Bolsonaro arremete contra la prensa y ordena al gobierno dejar de comprar Folha de Sao Paulo

En declaraciones al canal de TV Bandeirantes el mandatario brasileño dijo: "He determinado que todo el gobierno federal rescinda y cancele suscripciones a Folha de Sao Paulo. Ningún órgano de mi gobierno recibirá el diario en Brasilia. Espero que no me acusen de censura, el que quiera comprarlo lo compra. Folha envenena a mi gobierno”.

Bolsonaro tomó esta decisión supuestamente luego de haber recibido para un desayuno a periodistas de Folha que según él no respetaron los acuerdos para la publicación de una nota.

Desmienten a testigo que vinculó a Bolsonaro en crimen

Bolsonaro también envió un mensaje a las empresas privadas y otros estados y municipios que puedan anunciar en el diario: “No vamos a gastar dinero en este tipo de diario. Quien anuncia en Folha de Sao Paulo que preste atención, ¿entendieron?”.

La declaración se dio en medio de otra amenaza de Bolsonaro, de no renovar en 2022 la concesión para la TV Globo, la más grande del país, a raíz de la publicación, el martes, de una nota en la cual un testigo vinculó al jefe del Estado con los asesinos de la concejala Marielle Franco.

Los abogados de Folha de Sao Paulo indicaron que la decisión es “típica de gobiernos totalitarios” y citaron los casos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con las empresas de prensa privadas venezolanas.

"Folha seguirá haciendo el periodismo crítico y apartidario que la caracteriza y que practicó en relación a otros gobiernos”, dice un comunicado de la empresa. Durante la campaña electoral, Bolsonaro dio un discurso en el cual dijo que Folha era “la mayor máquina de noticias falsas de Brasil”.