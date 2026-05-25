"Lo puedo llevar de esclavo": detuvieron a un argentino acusado de racismo contra un niño en Brasil

Entre los textos difundidos aparecen expresiones como: “Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí”; “Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas”; “Es negrito, pero muy lindito”; y “Lo puedo llevar de esclavo”.

image (15) Las capturas del celular fueron clave para la denuncia realizada por la familia del niño.

Las capturas comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y provocaron indignación entre usuarios brasileños y argentinos. La Policía local intervino poco después y trasladó al hombre a la Comisaría Tercera Regional de São João del-Rei, donde permanece retenido mientras avanza la investigación judicial.

El contexto judicial en Brasil

Brasil cuenta con leyes estrictas contra actos de discriminación racial y las acusaciones de injuria racial pueden derivar en penas de prisión. El caso volvió a poner el foco sobre episodios protagonizados por turistas argentinos en el país vecino.

Según señalaron medios locales, se trata del tercer hecho reciente en el que ciudadanos argentinos quedan involucrados en denuncias por presunto racismo en Brasil. Uno de los antecedentes más conocidos fue el de una abogada argentina imputada meses atrás por comentarios discriminatorios hacia trabajadores gastronómicos.