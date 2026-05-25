"Lo puedo llevar de esclavo": detuvieron a un argentino acusado de racismo contra un niño en Brasil

El hombre, de 63 años, fue denunciado por fotografiar a un nene de 7 años y enviar mensajes con frases discriminatorias durante un viaje en tren turístico.
Un turista argentino de 63 años fue detenido en el estado brasileño de Minas Gerais tras ser acusado de realizar comentarios racistas contra un niño de 7 años durante un viaje en un tren turístico. El episodio ocurrió en el tradicional tren María Fumaça, que une las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes, y generó fuerte repercusión en redes sociales luego de que se difundieran imágenes y capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp.
Según medios brasileños, el hombre habría tomado fotografías y videos del menor mientras viajaba en la formación junto a su familia. La situación fue advertida por otro pasajero, que alertó a la madre del niño sobre las actitudes del argentino.
De acuerdo con el testimonio de la mujer, el turista negó inicialmente las acusaciones y se resistió a mostrar el celular. Sin embargo, luego desbloqueó el dispositivo y quedaron expuestos mensajes enviados a otra persona con frases discriminatorias.
Entre los textos difundidos aparecen expresiones como: “Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí”; “Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas”; “Es negrito, pero muy lindito”; y “Lo puedo llevar de esclavo”.
Las capturas comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y provocaron indignación entre usuarios brasileños y argentinos. La Policía local intervino poco después y trasladó al hombre a la Comisaría Tercera Regional de São João del-Rei, donde permanece retenido mientras avanza la investigación judicial.
Brasil cuenta con leyes estrictas contra actos de discriminación racial y las acusaciones de injuria racial pueden derivar en penas de prisión. El caso volvió a poner el foco sobre episodios protagonizados por turistas argentinos en el país vecino.
Según señalaron medios locales, se trata del tercer hecho reciente en el que ciudadanos argentinos quedan involucrados en denuncias por presunto racismo en Brasil. Uno de los antecedentes más conocidos fue el de una abogada argentina imputada meses atrás por comentarios discriminatorios hacia trabajadores gastronómicos.