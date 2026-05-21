Video: Weverton se desmayó al enterarse de su convocatoria al Mundial

Las imágenes muestran el momento exacto en el que Ancelotti menciona al futbolista entre los convocados de la selección brasileña. Inmediatamente, el arquero de 38 años comenzó a saltar y festejar con su entorno, pero segundos después perdió el equilibrio, cayó sobre un sillón y terminó desplomado en el piso. La situación generó preocupación porque nadie advirtió de inmediato lo sucedido debido a la euforia del momento, aunque el episodio no pasó a mayores y recuperó rápidamente la conciencia.