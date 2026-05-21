Video: Weverton se desmayó al enterarse de su convocatoria al Mundial

El arquero de Gremio sufrió un desvanecimiento en pleno festejo familiar tras escuchar su nombre en la lista de Brasil de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo.
Weverton protagonizó una escena inesperada luego de ser convocado por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026 con Brasil: ¡se desmayó mientras celebraba la noticia junto a familiares y amigos en su casa! Sí, la emoción sobrepasó al arquero de Gremio en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del domicilio y que se viralizó en las últimas horas en redes sociales.
Las imágenes muestran el momento exacto en el que Ancelotti menciona al futbolista entre los convocados de la selección brasileña. Inmediatamente, el arquero de 38 años comenzó a saltar y festejar con su entorno, pero segundos después perdió el equilibrio, cayó sobre un sillón y terminó desplomado en el piso. La situación generó preocupación porque nadie advirtió de inmediato lo sucedido debido a la euforia del momento, aunque el episodio no pasó a mayores y recuperó rápidamente la conciencia.
El propio Weverton habló sobre lo ocurrido en una conferencia de prensa y reconoció que no recuerda con claridad el momento del desmayo. “Para ser sincero, ni siquiera sé qué pasó ayer. Creo que tuve un pequeño desmayo”, explicó el arquero en declaraciones al medio brasileño G1. Además, admitió que al revisar las imágenes tomó dimensión de lo ocurrido: “Lo que se suponía que iba a ser un momento de alegría podría haber sido una tragedia”.
La convocatoria marcará la segunda participación mundialista del arquero con la Selección de Brasil. Weverton integró el plantel que disputó Qatar 2022 y también formó parte de la Copa América 2021, además de haber conseguido la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Tras conocerse la lista, fue homenajeado por sus compañeros y el cuerpo técnico de Gremio durante un entrenamiento en el Centro Luiz Carvalho, donde recibió una figurita personalizada para el álbum oficial del Mundial.
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