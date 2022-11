Las protestas aún ocurren en los siguientes estados: Acre (2), Amazonas (3), Espírito Santo (3), Goiás (2), Maranhão (1), Minas Gerais (9), Mato Grosso (30), Mato Grosso do Sur (4), Pará (17), Pernambuco (4), Paraná (10), Rondônia (12), Rio Grande do Sul (3), Santa Catarina (36) y São Paulo (3).

También según la PRF, se desactivaron 631 bloqueos y se habían impuesto 1.992 multas. Más temprano, el Ministerio de Justicia informó que el valor de las multas a los conductores que bloquean las vías llegó a R$ 5,5 millones.

La mañana de este miércoles, el ministro de Justicia, Anderson Torres, utilizó las redes sociales para reiterar el pedido del presidente Jair Bolsonaro de realizar manifestaciones para no bloquear carreteras.

Lula se quedó con el 50,9% de las preferencias en el balotaje del domingo frente al 49,1% de Bolsonaro. La diferencia de solo 2,14 millones de votos en un país con alrededor de 150 millones de ciudadanos habilitados para votar generó temores de que los partidarios de Bolsonaro impugnaran las elecciones, ya que el propio presidente había advertido en la campaña que solo el fraude lo haría perder.

En las últimas horas del martes, Bolsonaro pronunció un breve discurso televisado en el que sostuvo que cumplirá con la Constitución, aunque no reconoció la victoria de Lula.

“Siempre me han culpado de estar en contra de la democracia y, a diferencia de mis acusadores, siempre he actuado en línea con la Constitución”, indicó Bolsonaro. “Nunca he hablado de controlar o censurar los medios de comunicación ni las redes sociales. Como presidente y ciudadano, seguiré cumpliendo todos los artículos de nuestra Constitución".

En tanto, el jefe de Gabinete de Bolsonaro, Ciro Nogueira, anunció que el mandatario de derecha autorizó al actual gobierno a comenzar las conversaciones con el equipo de Lula para efectuar la transición.

Lula asumirá el cargo el 1 de enero en lo que será su tercer mandato presidencial después de cumplir dos mandatos entre 2003 y 2010.