La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va del siglo, la primera fue tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, por el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, y al Pentágono en, en Washington, y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos

Duffy explicó en un mensaje en X que la suspensión responde a "un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta" y que los técnicos de la FAA están investigando la incidencia.

El sistema de control aéreo estadounidense arrastra problemas de infraestructura obsoleta que, según el propio Duffy, hacen urgente su modernización tecnológica.

Estados Unidos cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo, en el que la FAA gestiona una media de más de 45.000 vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas.

Según la aplicación de seguimiento de vuelos Flighty, había más de 30.000 vuelos programados para el resto del día después de que comenzara la paralización en todo el país.

La suspensión podría tener repercusiones generalizadas. Si se prolonga, esos retrasos podrían convertirse en cancelaciones, dado que las tripulaciones alcanzarían sus límites de jornada laboral. Esto tendría un efecto dominó durante todo el fin de semana