El mandatario argentino se comunicó con Pedro Alliana, quien asumió el 6 de noviembre tras la salida de Santiago Peña. Ambos expresaron su intención de fortalecer la relación bilateral y acordaron reunirse próximamente.
El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una conversación telefónica con su par de Paraguay, Pedro Alliana, a quien le expresó el respaldo de la Argentina y su intención de profundizar los vínculos políticos y económicos entre ambos países. Durante el diálogo, los mandatarios acordaron concretar un encuentro en el corto plazo, que podría realizarse en Buenos Aires o Asunción.
La comunicación fue confirmada por ambos mandatarios a través de sus respectivas cuentas en la red social X. En el caso de Milei, calificó el intercambio como una conversación “excelente y cálida” y le deseó éxitos a Alliana en el inicio de su gestión.
“Le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”, escribió el mandatario argentino.
Además, destacó los vínculos históricos entre los dos países y sostuvo que comparten una “firme vocación por la defensa de las ideas de la libertad”.
En su mensaje, Milei planteó la intención de avanzar en una agenda común que contemple la cooperación política, económica y comercial. Según expresó, el objetivo es generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para ambos países.
“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos”, señaló.
El Presidente también le dedicó un mensaje directo a su nuevo par paraguayo: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.
Por su parte, Alliana agradeció el respaldo expresado por Milei y describió el diálogo como una conversación “muy cordial y fraterna”. También manifestó su predisposición a trabajar conjuntamente durante su mandato.
Uno de los puntos centrales de la comunicación fue la posibilidad de concretar una reunión presencial entre ambos mandatarios. Según informó Alliana, acordaron encontrarse próximamente en Asunción o Buenos Aires para avanzar en una agenda de trabajo compartida.
“Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina”, expresó el presidente paraguayo.
La reunión buscará dar continuidad al diálogo iniciado por teléfono y establecer prioridades para la relación entre ambos gobiernos.
Alliana asumió la Presidencia de Paraguay el 6 de noviembre, luego de la salida de Santiago Peña, a quien había acompañado como vicepresidente. Su llegada al Ejecutivo abrió una nueva etapa política en el país vecino y plantea un escenario de continuidad institucional en la relación diplomática con la Argentina.
Peña había mantenido una relación cercana con Milei y era considerado uno de sus principales aliados políticos en la región. En ese contexto, el contacto entre el mandatario argentino y Alliana adquiere relevancia para la continuidad de los vínculos entre ambos gobiernos.
comentar