El compromiso de fortalecer la agenda bilateral

En su mensaje, Milei planteó la intención de avanzar en una agenda común que contemple la cooperación política, económica y comercial. Según expresó, el objetivo es generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para ambos países.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos”, señaló.

Javier Milei y el expresidente de Paraguay, Santiago Peña.

El Presidente también le dedicó un mensaje directo a su nuevo par paraguayo: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

Por su parte, Alliana agradeció el respaldo expresado por Milei y describió el diálogo como una conversación “muy cordial y fraterna”. También manifestó su predisposición a trabajar conjuntamente durante su mandato.

Uno de los puntos centrales de la comunicación fue la posibilidad de concretar una reunión presencial entre ambos mandatarios. Según informó Alliana, acordaron encontrarse próximamente en Asunción o Buenos Aires para avanzar en una agenda de trabajo compartida.

“Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina”, expresó el presidente paraguayo.

La reunión buscará dar continuidad al diálogo iniciado por teléfono y establecer prioridades para la relación entre ambos gobiernos.

Quién es Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay

Alliana asumió la Presidencia de Paraguay el 6 de noviembre, luego de la salida de Santiago Peña, a quien había acompañado como vicepresidente. Su llegada al Ejecutivo abrió una nueva etapa política en el país vecino y plantea un escenario de continuidad institucional en la relación diplomática con la Argentina.

Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay el 6 de noviembre, luego de la destitución de Santiago Peña.

Peña había mantenido una relación cercana con Milei y era considerado uno de sus principales aliados políticos en la región. En ese contexto, el contacto entre el mandatario argentino y Alliana adquiere relevancia para la continuidad de los vínculos entre ambos gobiernos.