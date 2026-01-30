EEUU: Detienen a un conocido ex conductor de CNN por cubrir una protesta contra el ICE

Según la acusación oficial, Lemon ingresó el 18 de enero a la Cities Church, ubicada en la ciudad de St. Paul, junto a un grupo de manifestantes que protestaban contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Durante el ingreso, se interrumpió un servicio religioso mientras se realizaban cánticos y grabaciones dentro del templo.

40ce83e0-fdfb-11f0-b7e1-afb6d0884c18.jpg

El periodista, que actualmente trabaja de manera independiente, filmó la protesta y transmitió imágenes en vivo a través de su canal de YouTube. En el registro se observa una escena de tensión entre los manifestantes y miembros de la congregación, que pertenece a la Convención Bautista del Sur.

Lemon fue detenido por agentes federales en Los Ángeles este jueves, mientras cubría la previa de la entrega de los premios Grammy, según confirmó su abogado Abbe Lowell. El periodista, de 59 años, debía comparecer ante un tribunal federal el 30 de enero de 2026.

541f4410-fdf7-11f0-a402-95e95a98d0ec.jpg

La acusación oficial

La Fiscal General Pam Bondi acusó al grupo de comunicadores de participar en un “ataque coordinado” contra la iglesia. Además de Lemon, fueron arrestados Trahern Jeen Crews, la periodista local Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy. Hasta el momento, no se informaron los cargos específicos que se presentarán.

e3b6f9c0-fe00-11f0-bb32-2b2b28af4780.jpg Lemon trabajó 17 años en CNN.

La defensa del periodista

La defensa de Don Lemon negó las acusaciones y aseguró que su accionar estuvo amparado por la Primera Enmienda de la Constitución. El propio Lemon sostuvo que su presencia en la iglesia tuvo fines periodísticos y que no formó parte de la protesta.

La causa continúa en etapa de investigación y se esperan definiciones judiciales en los próximos días.