EEUU: Detienen a un conocido ex conductor de CNN por cubrir una protesta contra el ICE

El ex presentador de CNN Don Lemon fue detenido en Estados Unidos por un supuesto ataque coordinado a una iglesia durante protestas contra la política migratoria.
El periodista estadounidense Don Lemon, ex presentador de la cadena CNN, fue arrestado acusado de participar en un supuesto “ataque coordinado” contra una iglesia en el estado de Minnesota, durante una protesta contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. La orden de detención fue emitida por la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, quien confirmó que otras tres personas también fueron arrestadas.
Según la acusación oficial, Lemon ingresó el 18 de enero a la Cities Church, ubicada en la ciudad de St. Paul, junto a un grupo de manifestantes que protestaban contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Durante el ingreso, se interrumpió un servicio religioso mientras se realizaban cánticos y grabaciones dentro del templo.
El periodista, que actualmente trabaja de manera independiente, filmó la protesta y transmitió imágenes en vivo a través de su canal de YouTube. En el registro se observa una escena de tensión entre los manifestantes y miembros de la congregación, que pertenece a la Convención Bautista del Sur.
Lemon fue detenido por agentes federales en Los Ángeles este jueves, mientras cubría la previa de la entrega de los premios Grammy, según confirmó su abogado Abbe Lowell. El periodista, de 59 años, debía comparecer ante un tribunal federal el 30 de enero de 2026.
La Fiscal General Pam Bondi acusó al grupo de comunicadores de participar en un “ataque coordinado” contra la iglesia. Además de Lemon, fueron arrestados Trahern Jeen Crews, la periodista local Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy. Hasta el momento, no se informaron los cargos específicos que se presentarán.
La defensa de Don Lemon negó las acusaciones y aseguró que su accionar estuvo amparado por la Primera Enmienda de la Constitución. El propio Lemon sostuvo que su presencia en la iglesia tuvo fines periodísticos y que no formó parte de la protesta.
La causa continúa en etapa de investigación y se esperan definiciones judiciales en los próximos días.
comentar