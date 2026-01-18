Chile: 18 muertos y más de 50.000 evacuados por los incendios forestales

“Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, que ese número va a aumentar. Son momentos difíciles, en particular en Penco, también en sectores de Tomé”, dijo el mandatario en un punto de prensa desde Concepción, capital del Biobío.

Desde el sábado varios fuegos queman en las dos regiones del sur del país, con especial afectación en la comuna de Penco, en la región de Biobío, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

“La primera prioridad, como saben, siempre en estas emergencias es combatir y apagar el fuego. Pero no podemos olvidarnos, en ningún momento, que acá hay tragedias humanas, de familias que están sufriendo y que tenemos que estar con ellos también”, agregó Boric, que declaró el Estado de Catástrofe en la zonas afectadas y anunció también el toque de queda en las tres comunas más afectadas.

Los incendios han destruido hasta ahora 300 viviendas en el Biobío, según informó Boric, como "conteo preliminar", aunque destacó que este número "se queda muy corto" y que "de seguro van a ser más de 1.000".

Además, indicó que en la región del Ñuble, “en zonas rurales, tenemos cerca de 50 viviendas afectadas“.

Las fiscalías de ambas regiones ya están investigando el origen del siniestro, mientras que el presidente aseguró que "el Estado tiene todos sus recursos desplegados" para combatir al incendio, "para encontrar a sus responsables", para "ayudar a las víctimas y para prevenir que esto se siga propagando".

Por su abrupta topografía, sus extensos bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad aumentó a partir de 2010. El cambio climático, la megasequía que dura más de una década y la expansión de la llamada ‘interfaz urbano-rural’ (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificaciones) han contribuido a ello, según los expertos.

El último balance de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la región del Biobío, registran hasta 18.000 hectáreas calcinadas en la zona.

La mayor tragedia relacionada con el fuego en Chile ocurrió en febrero de 2024 en la región de Valparaíso, cuando las llamas causaron la muerte de 136 personas

Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026

A su turno, el presidente electo, José Antonio Kast, se expresó sobre este desastre natural, instando a brindar apoyo a las autoridades en la lucha contra las llamas. "Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Biobío, el enfoque debe ser combatir los incendios, auxiliar a los afectados y respaldar a las autoridades en esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico", publicó en sus redes sociales.

Las imágenes transmitidas por la televisión local mostraron las llamas consumiendo ambas ciudades, con vehículos calcinados en las calles. A los focos de incendios se suman el viento y las altas temperaturas, lo que complica las tareas de los bomberos.

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, advirtió que la situación actual es más grave que la que se vivió tras el terremoto de 2010, y señaló que las condiciones meteorológicas previstas podrían agravar la propagación del fuego en las próximas horas. Tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) nacional, el ministro Elizalde explicó: "La proyección meteorológica para las próximas horas, especialmente para mañana, no es alentadora. Se anticipan temperaturas extremas, lo que complica aún más la lucha contra los incendios forestales".

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), su directora, Alicia Cebrián, reforzó el mensaje y subrayó que el calor extremo no sólo favorece la expansión de los incendios, sino que también representa un riesgo directo para la salud de la población. "Hoy y mañana enfrentaremos temperaturas extremas que son un riesgo para la salud por la exposición, además de crear condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. Es un escenario complicado", admitió, tras instar a la ciudadanía a mantenerse informada y evitar desplazamientos hacia las zonas de emergencia, para no obstaculizar el trabajo de los equipos de rescate.

"Las cifras de personas afectadas podrían aumentar durante el día, ya que sólo es posible evaluar completamente los daños cuando no hay peligro para los equipos de emergencia", añadió Elizalde.