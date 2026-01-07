China puede ralentizar la rotación de la Tierra con el llenado de una gigantesca represa

Si una sola presa es capaz de influir en el eje de la Tierra, el efecto combinado de miles de construcciones de este tipo, sumado al impacto del cambio climático y a las constantes alteraciones que produce, transformó esta cuestión en un tema de actualidad y dejó de ser una preocupación distante.

La atmósfera, las corrientes oceánicas o episodios intensos de El Niño, ya provocan cambios significativos en la duración del día y en la posición del eje.

rio yangtze

Benjamin Fong Chao, El geofísico e integrante del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la agencia espacial estadounidense aseguró que “provocaron un pequeño pero perceptible cambio en la rotación de la Tierra, como resultado del cual el día se adelantó en 0,06 microsegundos y el eje se desplazó unos 2 centímetros”.

Las dudas acerca del posible impacto de la represa de las Tres Gargantas, situada en China, sobre la rotación terrestre comenzaron a plantearse en 2005, a partir de un estudio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que examinó las consecuencias del terremoto y el tsunami del océano Índico de 2004.

Esta monumental obra de ingeniería, emplazada sobre el río Yangtsé, el tercero más largo del planeta después del Amazonas y el Nilo, cuenta con un embalse de dimensiones colosales. En su nivel máximo de almacenamiento, puede contener alrededor de 42.000 millones de toneladas de agua.

Se trata de una masa descomunal que, según advirtió la NASA hace más de 25 años y que luego fue analizada en profundidad, podría llegar a generar un efecto medible sobre la rotación de la Tierra en caso de alcanzar su nivel máximo.

La magnitud de la estructura resulta impactante: supera los dos kilómetros de extensión y alcanza los 182 metros de altura. Para su construcción se utilizaron alrededor de 510.000 toneladas de acero y, mediante 34 generadores, abastece de energía eléctrica a gran parte del territorio chino.

El río Yangtsé o también denominado como “río Azul”, drena una cuenca de casi dos millones de kilómetros cuadrados, alimentando de agua el 40% del territorio chino. En el curso medio del río hay tres desfiladeros naturales llamados Qutang, Wu y Xiling: las Tres Gargantas.

Las Tres Gargantas, erigida a lo largo del río Yangtsé, fue planeada en 1919 por el primer presidente de la República de China, Sun Yat-sen, como medida para controlar las inundaciones del río y generar energía.