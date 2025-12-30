Chocaron de frente dos trenes en Machu Picchu: un muerto y 30 heridos

El general Julio Becerra, jefe de la región policial de Cusco, dijo a la prensa local que el choque de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail se produjo a la altura del distrito de Vilcabamba, en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina.

Luego del despliegue de personal de la Policía Nacional, se confirmó que el choque dejó un fallecido y 30 heridos, según afirmó el periódico La República.

Así fue el choque de trenes en Machu Pichu

El jefe policial aseguró que todavía no se conocen las razones de la colisión. Mientras que ninguna de las empresas de transporte ferroviario se pronunció sobre el trágico hecho.

Las primeras imágenes muestran que el choque ocurrió en un sector donde existe una única vía donde los trenes circulan en ambos sentidos y, al menos uno de las dos unidades siniestradas, transportaba turistas en su interior.

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado que envió al lugar de los hechos un total de doce ambulancias para brindar soporte especializado a heridos, sin determinar aún el número de afectados.

La ciudadela de Machu Picchu fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura Inca.

Está ubicada en el sudeste del Perú, a 2490 metros de altura en una zona limítrofe llena de bosques, entre los Andes y la Amazonas. Por día ingresan hasta 5600 personas, según datos oficiales.