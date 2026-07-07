Colombia: el presidente electo acusó a Petro de impulsar un "golpe de Estado"

El mandatario electo Abelardo de la Espriella aseguró que el mandatario saliente busca desconocer el resultado electoral. También pidió a las Fuerzas Militares respetar la Constitución.
La crisis política en Colombia sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, acusara al mandatario saliente, Gustavo Petro, de impulsar un "golpe de Estado" al desconocer el resultado de las elecciones presidenciales celebradas el 21 de junio.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, De la Espriella sostuvo que Petro y el excandidato Iván Cepeda "iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado".
Además, pidió a las Fuerzas Militares mantener el orden constitucional. "Le pido como presidente electo a las fuerzas armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario", expresó.
También solicitó a la comunidad internacional seguir de cerca el proceso de transición presidencial, cuya asunción está prevista para el próximo 7 de agosto.
En medio de la disputa, el presidente electo ordenó a su equipo suspender los contactos políticos con el Gobierno saliente para el traspaso de mando, aunque aclaró que el proceso legal de empalme continuará mediante los mecanismos institucionales previstos.
"No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante", afirmó. También calificó de "no demócratas" a quienes, según él, respaldan esa postura.
La respuesta llega después de que Gustavo Petro publicara un extenso mensaje en la red social X en el que afirmó que no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante. Allí sostuvo que "Abelardo no ganó las elecciones" y aseguró que, según su interpretación, el verdadero ganador fue Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.
Frente a ese escenario, De la Espriella también respondió al llamado de Cepeda a una "desobediencia pacífica". El mandatario electo señaló que "la protesta pacífica será respetada como lo que es, un derecho", mientras que advirtió que "la violencia será enfrentada como delito".
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