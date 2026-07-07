Colombia: el presidente electo acusó a Petro de impulsar un "golpe de Estado"

¡ATENCIÓN! El presidente electo Abelardo De La Espriella entrega información importante para el país https://t.co/awkDyBKWsl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

En medio de la disputa, el presidente electo ordenó a su equipo suspender los contactos políticos con el Gobierno saliente para el traspaso de mando, aunque aclaró que el proceso legal de empalme continuará mediante los mecanismos institucionales previstos.

"No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante", afirmó. También calificó de "no demócratas" a quienes, según él, respaldan esa postura.

La respuesta llega después de que Gustavo Petro publicara un extenso mensaje en la red social X en el que afirmó que no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante. Allí sostuvo que "Abelardo no ganó las elecciones" y aseguró que, según su interpretación, el verdadero ganador fue Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

La asunción del nuevo presidente está prevista para el próximo 7 de agosto.

Frente a ese escenario, De la Espriella también respondió al llamado de Cepeda a una "desobediencia pacífica". El mandatario electo señaló que "la protesta pacífica será respetada como lo que es, un derecho", mientras que advirtió que "la violencia será enfrentada como delito".