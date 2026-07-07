Siria: explotaron dos bombas cerca del hotel donde se hospeda Emmanuel Macron

Una visita marcada por la inestabilidad

La presencia de Emmanuel Macron en Siria representó la primera visita oficial de un jefe de Estado occidental desde la caída del gobierno de Bashar al Assad y la llegada al poder, a fines de 2024, de una coalición de orientación islamista.

Durante su estadía, el presidente francés tenía previsto reunirse con el actual mandatario sirio, Ahmed al Sharaa, para avanzar en un plan de cooperación internacional enfocado en la reconstrucción del país, el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de un proceso político más inclusivo.

El incidente ocurrió en la última etapa de la agenda oficial de Macron y volvió a poner en evidencia la delicada situación de seguridad que atraviesa Siria, un país que busca reconstruirse tras más de trece años de conflicto armado interno.