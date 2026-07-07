Siria: explotaron dos bombas cerca del hotel donde se hospeda Emmanuel Macron

Al menos 18 personas resultaron heridas tras dos explosiones cerca del hotel donde se hospedaba Emmanuel Macron en Damasco. El presidente francés ya había abandonado el lugar al momento de las detonaciones.
Momentos de máxima tensión se vivieron en el centro de Damasco luego de que dos explosiones de artefactos caseros se produjeran en las inmediaciones del hotel Four Seasons, donde se había hospedado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita oficial a Siria.
El episodio dejó al menos 18 personas heridas, entre ellas cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad sirias. Sin embargo, desde el Palacio del Elíseo confirmaron que el mandatario francés ya había abandonado el hotel cuando ocurrieron las detonaciones.
El Ministerio del Interior de Siria informó que las explosiones se produjeron de manera accidental mientras especialistas en explosivos intentaban neutralizar los dispositivos. Uno de ellos estaba oculto dentro de un vehículo, mientras que el otro había sido colocado en un contenedor de basura ubicado a unos 200 metros del primer artefacto.
Tras el incidente, se desplegó un importante operativo de emergencia con ambulancias, bomberos y efectivos policiales en la zona céntrica de la capital siria. La fuerza de las explosiones provocó importantes daños materiales, entre ellos la rotura de vidrios en el edificio del Ministerio de Turismo, situado frente al hotel, además de dejar restos de metralla en los alrededores.
La presencia de Emmanuel Macron en Siria representó la primera visita oficial de un jefe de Estado occidental desde la caída del gobierno de Bashar al Assad y la llegada al poder, a fines de 2024, de una coalición de orientación islamista.
Durante su estadía, el presidente francés tenía previsto reunirse con el actual mandatario sirio, Ahmed al Sharaa, para avanzar en un plan de cooperación internacional enfocado en la reconstrucción del país, el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de un proceso político más inclusivo.
El incidente ocurrió en la última etapa de la agenda oficial de Macron y volvió a poner en evidencia la delicada situación de seguridad que atraviesa Siria, un país que busca reconstruirse tras más de trece años de conflicto armado interno.