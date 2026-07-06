Crece la cantidad de víctimas por el doble terremoto en Venezuela: reportan 3.535 muertos

Así lo señaló el último balance oficial. La cifra de heridos se mantiene en 16.740, mientras que 17.854 personas se quedaron sin vivienda. Según una plataforma independiente, hay más de 30.000 desaparecidos.
El gobierno de Venezuela elevó este lunes a más de 3.500 la cifra de muertos debido a los terremotos que sacudieron el norte del país el 24 de junio pasado, mientras el informe de una ONG señaló que las pérdidas y los esfuerzos para la reconstrucción podrían ascender a US$ 37.000 millones, lo que representa cerca del 40% del PBI.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que ascendió a 3.535 el números de personas fallecidas y a 16.740 la de heridos por los sismos registrados en el país caribeño. El número de víctimas mortales significó un aumento de 193 respecto al balance oficial difundido el último domingo.
A su vez, 6.462 personas fueron rescatadas y 25.016 pacientes recibieron atención médica por los efectos de los poderosos sismos.
El parte oficial consignó también que hay 17.854 personas sin vivienda, ya sea porque los inmuebles colapsaron o quedaron dañados, o porque todavía se encuentra bajo evaluación su habitabilidad. Para atender esa situación, hay 82 campamentos transitorios, según informó Jorge Rodríguez.
Más allá de que el Ejecutivo dispuso de una línea telefónica y una plataforma digital para procesar los reportes, los organismos públicos no actualizan la lista de desaparecidos desde el 25 de junio, cuando fue fijada en 157 ciudadanos. Sin embargo, la plataforma independiente Desaparecidos Terremoto Venezuela informó horas atrás que hay más de 30.000 personas con las que aún no se pudo entablar contacto luego de los sismos.
En este momento, hay desplegados más de 4.338 rescatistas internacionales y 29.567 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que han seguido 1.048 réplicas, de acuerdo a las informaciones del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Las pérdidas y los esfuerzos por reconstrucción tras los terremotos en el país caribeño podrían ascender a 37.000 millones de dólares, según estimó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
A través de su cuenta en la red social X, la organización indicó que las cifras preliminares representan “casi 40% del PBI actual”. Y también, destacó la importancia de la participación de organizaciones multilaterales en la reconstrucción.
“En un escenario tan complejo, y con una emergencia humanitaria preexistente, el papel de las organizaciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, la CAF y otras es vital para la planificación y financiación de la reconstrucción, sin comprometer aún más las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos ni generar más deuda que anularía las perspectivas de desarrollo”, detalló.
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