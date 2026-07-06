Crece la cantidad de víctimas por el doble terremoto en Venezuela: reportan 3.535 muertos

Más allá de que el Ejecutivo dispuso de una línea telefónica y una plataforma digital para procesar los reportes, los organismos públicos no actualizan la lista de desaparecidos desde el 25 de junio, cuando fue fijada en 157 ciudadanos. Sin embargo, la plataforma independiente Desaparecidos Terremoto Venezuela informó horas atrás que hay más de 30.000 personas con las que aún no se pudo entablar contacto luego de los sismos.

En este momento, hay desplegados más de 4.338 rescatistas internacionales y 29.567 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que han seguido 1.048 réplicas, de acuerdo a las informaciones del gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Cuánto costará la reconstrucción de Venezuela

Las pérdidas y los esfuerzos por reconstrucción tras los terremotos en el país caribeño podrían ascender a 37.000 millones de dólares, según estimó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

A través de su cuenta en la red social X, la organización indicó que las cifras preliminares representan “casi 40% del PBI actual”. Y también, destacó la importancia de la participación de organizaciones multilaterales en la reconstrucción.

“En un escenario tan complejo, y con una emergencia humanitaria preexistente, el papel de las organizaciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, la CAF y otras es vital para la planificación y financiación de la reconstrucción, sin comprometer aún más las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos ni generar más deuda que anularía las perspectivas de desarrollo”, detalló.