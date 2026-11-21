Las afirmaciones del presidente se produjeron mientras ambos países intentan acercar posiciones para alcanzar un entendimiento que permita descomprimir el conflicto y garantizar la circulación marítima por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio internacional de petróleo.

Reabrir el estrecho de Ormuz

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó que continúa vigente la propuesta de reabrir esa vía marítima en un plazo de 48 horas, aunque advirtió que la iniciativa solamente avanzará si Estados Unidos cumple primero con las condiciones establecidas por Teherán.

Según explicó el funcionario, el mecanismo contempla una primera jornada destinada al cumplimiento de los compromisos estadounidenses y una segunda para concretar la reapertura del estrecho e iniciar conversaciones directas entre ambos gobiernos.

"El plan de dos días sigue sobre la mesa", afirmó Araghchi, quien identificó a Qatar y Pakistán como los únicos países que actualmente desempeñan tareas de mediación entre Washington y Teherán.

La propuesta inicial establecía un período de siete días, pero los intermediarios plantearon reducir los plazos antes de las elecciones estadounidenses. El canciller iraní incluso aseguró que su país estaría dispuesto a acelerar considerablemente el procedimiento.

"Si quieren cambiar el horario de dos días a uno o incluso a dos horas, no hay problema. Lo que importa es que se cumplan nuestras demandas", sostuvo.

El uranio, principal obstáculo

Uno de los puntos más sensibles de las negociaciones continúa siendo el destino de las reservas iraníes de uranio enriquecido. Araghchi descartó que ese material pueda trasladarse fuera del territorio nacional, aunque reconoció que todavía existe margen para alcanzar una solución diplomática.

"Tenemos varias líneas rojas claras sobre este tema. En primer lugar, estos materiales no saldrán del país", enfatizó el ministro.

La controversia involucra aproximadamente 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, que habrían sobrevivido a los ataques estadounidenses realizados durante 2025 contra instalaciones nucleares iraníes. Ese nivel de enriquecimiento todavía requiere un procesamiento adicional para alcanzar el 90% considerado apto para fabricar armamento nuclear.

El jefe de la diplomacia iraní insistió en que la doctrina oficial de su país permanece sin modificaciones y reiteró que Teherán no pretende desarrollar una bomba atómica. También remarcó que el objetivo es conseguir garantías duraderas que impidan una nueva guerra.

Por su parte, Trump volvió a advertir sobre las amenazas que atribuye a Irán. Durante declaraciones realizadas en la Casa Blanca, aseguró que su Gobierno impediría cualquier eventual ataque contra Washington mediante una denominada "bomba sucia", un dispositivo que combina explosivos convencionales con material radiactivo.

"Nos enteraremos. No lo permitiremos", afirmó el mandatario, aunque aclaró que actualmente no existe un peligro inmediato para los habitantes de la capital estadounidense.

"La gente aquí en Washington D. C. está a salvo en este momento", sostuvo.