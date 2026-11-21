El relevamiento oficial contabilizó 20 propiedades afectadas en San Pedro de Cajas, 14 en Ulcumayo, cuatro en Ticlacayán y una en Pichanaki. También se reportaron derrumbes en distintas rutas y cortes del suministro eléctrico en algunos distritos de Junín.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, explicó en declaraciones a TV Perú que los equipos de emergencia comenzaron a evaluar las consecuencias del sismo. Entre los daños detectados mencionó afectaciones en el primer piso del hospital de Pichanaki y en instalaciones de la Universidad Peruana de Los Andes.

En Lima también se registraron desprendimientos y derrumbes. Uno de los sectores afectados fue el distrito de Independencia, en el norte de la capital, mientras que en la zona de la Costa Verde, junto al océano Pacífico, cayeron rocas de los acantilados que bordean la costa.

Las autoridades no informaron víctimas ni accidentes vinculados con los desprendimientos de la Costa Verde. Los organismos de emergencia continuaron con las inspecciones para determinar el alcance de los daños y verificar las condiciones de seguridad de las infraestructuras afectadas.

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde, señaló que los primeros reportes indicaban principalmente daños materiales y que no se habían registrado heridos de gravedad. “Salvo afectación de infraestructura, no se han reportado de momento daños mayores ni afectaciones a la vida o heridos de gravedad. Pero el suceso está en continuo progreso y constante evaluación, el personal de Defensa Civil está desplegado, recorriendo la zona”, afirmó.

El funcionario remarcó que los equipos de Defensa Civil permanecían en las localidades próximas al epicentro para identificar nuevas afectaciones. Las autoridades advirtieron que el balance de 39 viviendas dañadas y una persona herida podía modificarse a medida que avanzaran las evaluaciones.