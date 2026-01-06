Venezuela: confirman que 24 militares murieron en la operación de EE.UU.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que "docenas" de funcionarios y civiles murieron y que los fiscales investigarían las muertes en el "crimen de guerra".

El número de muertos entre los oficiales de seguridad venezolanos se produce después de que el gobierno de Cuba anunciara que 32 militares y policías de ese país que trabajaban en Venezuela murieron en la operación, lo que provocó dos días de luto en la isla caribeña.

Un video homenaje a los oficiales de seguridad venezolanos caídos, publicado en la cuenta de Instagram del Ejército, presenta los rostros de muchos de los fallecidos sobre videos en blanco y negro de soldados, aviones estadounidenses sobrevolando Caracas y vehículos blindados destruidos por las explosiones.

Embed | Así se desarrollaron los actos fúnebres de los militares de la Guardia de Honor Presidencial muertos durante la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. pic.twitter.com/onznEXuQxR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 6, 2026

"Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fortaleza", escribió el Ejército en una publicación de Instagram. "Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta rescatar a nuestro Presidente legítimo, desarticular por completo a los grupos terroristas que operan desde el exterior y garantizar que hechos como estos nunca más mancillen nuestro suelo soberano".

Mientras tanto, el presidente Donald Trump rechazó el martes las críticas de los demócratas contra la captura de Maduro, señalando que su predecesor Joe Biden también había pedido el arresto del líder venezolano por cargos de narcotráfico.

Trump, en declaraciones ante un retiro de legisladores republicanos en Washington, se quejó de que los demócratas no le estaban dando crédito por una operación militar exitosa que llevó a la destitución de Maduro, a pesar de que había un acuerdo bipartidista de que Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela.