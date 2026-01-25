Brasil: al menos 72 heridos por la caída de un rayo durante una manifestación en apoyo a Bolsonaro

Según informaron fuentes oficiales y el Cuerpo de Bomberos, citados por medios locales, el número de heridos ascendió a 72, 42 de ellos con lesiones pero en condiciones estables, mientras que 30 fueron trasladados a hospitales de la capital brasileña en estado grave. El episodio ocurrió en las inmediaciones de la Plaza do Cruzeiro, punto previsto para el cierre de la marcha impulsada por el diputado Nikolas Ferreira, una de las figuras más visibles de la extrema derecha brasileña.

Pese a las intensas lluvias que afectaron durante toda la jornada al Distrito Federal, miles de personas se movilizaron vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera nacional. Alfredo Santana, uno de los manifestantes, relató el momento de tensión vivido tras el impacto del rayo: “Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo”.

El momento de la caída del rayo entre los manifestantes

La protesta de este domingo marcó el cierre de una caminata que comenzó el lunes pasado en la ciudad de Paracatu, en el estado de Minas Gerais. Ferreira aseguró haber recorrido cerca de 240 kilómetros a pie hasta llegar a Brasilia, acompañado por un grupo de seguidores del ex presidente, al que se sumaron miles de personas al ingresar a la capital.

Los manifestantes reclaman la libertad de Bolsonaro, condenado el 11 de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por liderar un complot golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula da Silva. Luego de agotarse las apelaciones, la Justicia ordenó la ejecución de la sentencia y, pese a los reiterados pedidos de prisión domiciliaria por motivos de salud, el Supremo Tribunal Federal rechazó hasta ahora todos los recursos presentados por su defensa.