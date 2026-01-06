Venezuela: María Corina Machado cuestionó la presidencia de Delcy Rodríguez

horizontal-mcm-nobel-00-01-16-02-still001 Captura de pantalla.

Machado calificó a Rodríguez como la arquitecta principal de torturas y vinculada a redes de tráfico de personas. Además, denunció que la mandataria mantiene estrechos lazos con potencias extranjeras como Rusia, Irán y China, lo que, según ella, compromete la independencia política del país. La opositora afirmó que la salida de Nicolás Maduro debería abrir el camino a una transición democrática basada en elecciones, y no en designaciones internas del oficialismo.

Denuncia sobre represión

La dirigente alertó sobre un aumento de medidas de control sobre la población civil. Según Machado, las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones para arrestar a personas que manifiesten apoyo a gobiernos extranjeros, en particular al de Estados Unidos, indicando que estas órdenes coincidieron con la detención del expresidente Maduro. Informó que más de 14 ciudadanos fueron detenidos en las últimas horas bajo estas nuevas disposiciones, lo que calificó de “alarmante”.

corina-machado-2153350 La líder opositora denuncia un aparato represivo activo y advierte sobre la falta de legitimidad de la nueva presidenta.

b4c694b0-e8f5-11f0-af71-db5a2d52d4f6.jpg Delcy Rodríguez asumió la presidencia de transición en Venezuela, en medio de cuestionamientos sobre su legitimidad y denuncias de control sobre la oposición.

Perspectivas electorales

Machado también destacó que la coalición opositora ganó en los últimos comicios, pese a las dificultades y a su propia inhabilitación política. En un escenario de elecciones libres y transparentes, proyectó un amplio respaldo ciudadano, superior al 90%, como prueba del deseo de cambio en Venezuela. La dirigente enfatizó que la legitimidad para reconstruir las instituciones debe provenir únicamente del apoyo popular y no de decisiones internas del oficialismo.