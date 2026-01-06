Venezuela: María Corina Machado cuestionó la presidencia de Delcy Rodríguez

La dirigente opositora rechazó la legitimidad del nuevo mandato y habló sobre la situación institucional del país.
La líder opositora denuncia un aparato represivo activo y advierte sobre la falta de legitimidad de la nueva presidenta.
La dirigente opositora negó la validez del mandato interino de Delcy Rodríguez, alertó sobre la represión y afirmó que el pueblo venezolano no reconoce a la nueva presidenta.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado expresó su rechazo a la legitimidad de Delcy Rodríguez, tras su asunción como presidenta interina. En su primera aparición pública luego del cambio de mando, la referente de la oposición afirmó que la nueva gestión carece de reconocimiento popular y representa una continuidad del esquema de poder previo.
Machado calificó a Rodríguez como la arquitecta principal de torturas y vinculada a redes de tráfico de personas. Además, denunció que la mandataria mantiene estrechos lazos con potencias extranjeras como Rusia, Irán y China, lo que, según ella, compromete la independencia política del país. La opositora afirmó que la salida de Nicolás Maduro debería abrir el camino a una transición democrática basada en elecciones, y no en designaciones internas del oficialismo.
La dirigente alertó sobre un aumento de medidas de control sobre la población civil. Según Machado, las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones para arrestar a personas que manifiesten apoyo a gobiernos extranjeros, en particular al de Estados Unidos, indicando que estas órdenes coincidieron con la detención del expresidente Maduro. Informó que más de 14 ciudadanos fueron detenidos en las últimas horas bajo estas nuevas disposiciones, lo que calificó de “alarmante”.
Machado también destacó que la coalición opositora ganó en los últimos comicios, pese a las dificultades y a su propia inhabilitación política. En un escenario de elecciones libres y transparentes, proyectó un amplio respaldo ciudadano, superior al 90%, como prueba del deseo de cambio en Venezuela. La dirigente enfatizó que la legitimidad para reconstruir las instituciones debe provenir únicamente del apoyo popular y no de decisiones internas del oficialismo.
