Después de ver a Vladimir Putin, Donald Trump se reunirá con Zelenski en Washington

Después de las conversaciones telefónicas con Zelenski y otros líderes europeos, Trump escribió en sus redes sociales: "La mejor forma de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se cumple". Esta declaración coincidió con los comentarios previos de Putin, que expresó que Rusia no busca una tregua temporal, sino un acuerdo a largo plazo que considere los intereses de Moscú.

Zelenski, que no fue invitado a la cumbre en Alaska, calificó su conversación con Trump como "larga y significativa". Desde su cuenta de la red social X, agradeció la invitación para un encuentro cara a cara en Washington, donde, según su visión, discutirán "todos los detalles relativos al fin de la matanza y la guerra".

Esta será la primera visita de Zelenski a EE.UU. desde que Trump lo reprendió públicamente por ser "irrespetuoso" durante un encuentro en la Oficina Oval el 28 de febrero.

El líder republicano confirmó la reunión en la Casa Blanca y señaló que "si todo sale bien, entonces programaremos una reunión con el presidente Putin".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que, tras una larga conversación con Zelenski, el mandatario estadounidense estaba al teléfono con líderes de la OTAN. En una declaración posterior, los principales líderes europeos se mostraron dispuestos a trabajar con Trump y Zelenski para "una cumbre trilateral con apoyo europeo".

Ayer, Trump recibió a Putin en territorio estadounidense por primera vez en una década. Sin embargo, no ofreció muchos detalles sobre lo que discutieron y se limitó a decir que "fue muy bien". Antes del encuentro, había advertido sobre "consecuencias muy severas" para Rusia si Putin no aceptaba el fin de la guerra.

Vladimir Putin y Donald Trump se reunieron el viernes en Alaska.

Qué dijo Putin sobre la reunión con Trump

El presidente ruso calificó este sábado su visita a Alaska como "oportuna y útil". Tras una reunión en el Kremlin, explicó haber abordado con su par estadounidense todos los aspectos de la relación bilateral, pero "especialmente la posible solución de la crisis ucraniana sobre una base justa".

Los líderes tuvieron la oportunidad de "hablar sobre la génesis y las causas de esta crisis", destacó Putin. "No conversábamos desde hacía tiempo así, a este nivel", recordó.

El líder ruso dijo también a los presentes que percibe "con respeto" la actitud del gobierno norteamericano, que "ve la necesidad del más rápido posible cese de hostilidades". La parte rusa también lo desea y preferiría "pasar a solucionar todas las cuestiones por métodos pacíficos".