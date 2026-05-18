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"Mono" y "olor a negro": empresario chileno quedó preso en Brasil tras insultos racistas

El gerente fue detenido en San Pablo luego de que se viralizara un video con agresiones racistas y homofóbicas contra la tripulación de un vuelo rumbo a Alemania.

El empresario chileno Germán Naranjo Maldini quedó bajo prisión preventiva en Brasil luego de protagonizar un episodio de insultos racistas y homofóbicos durante un vuelo que partía desde San Pablo hacia Frankfurt, Alemania. El hecho fue grabado por integrantes de la tripulación, se viralizó en redes sociales y derivó en una causa judicial que podría costarle hasta cinco años de cárcel.

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El incidente ocurrió el pasado 10 de mayo en un avión de Latam. Según las imágenes difundidas, el ejecutivo insultó a un trabajador de cabina utilizando expresiones discriminatorias. “La piel negra, negra… el olor a negro, a brasileño”, se escucha decir al empresario en uno de los videos.

La situación escaló cuando otro miembro de la tripulación le advirtió que podía ser bajado del vuelo. Lejos de calmarse, Naranjo respondió de forma burlona y continuó con los agravios. “A ti, negro, mono, no te conozco. Eres un mono… los negros, los monos, andan en los árboles”, afirmó mientras imitaba sonidos de simio.

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Tras la denuncia formal, las autoridades brasileñas abrieron una investigación y ordenaron su detención preventiva cuando el empresario volvió a hacer escala en San Pablo después de regresar de Europa. El Ministerio de Justicia de Brasil informó además que el acusado habría intentado abrir una de las puertas de la aeronave durante el vuelo, motivo por el cual fue reducido por la tripulación.

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Mientras avanza la causa judicial, la empresa pesquera Landees comunicó que apartó “formal y preventivamente” al ejecutivo de su cargo gerencial hasta que se esclarezca el episodio.

La legislación local considera estos delitos como imprescriptibles y no excarcelables bajo fianza. Además, pueden implicar penas de prisión y multas económicas. Según cifras difundidas por Latam, este tipo de casos pasó de 122 en 2023 a 280 durante el último año.

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