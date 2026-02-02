La CancillerÍa argentina anunció la liberación Gustavo Rivara, detenido en Venezuela

Según el Gobierno, se mantuvo contacto constante con Rivara y su entorno durante su detención, y se continuará siguiendo su situación. Además, se reiteró el pedido de liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes aún permanecen encarcelados en ese país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2018404864293019822?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2018404864293019822%7Ctwgr%5E0d0952229c76d32b446bd57b03aade592274d85b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.borderperiodismo.com%2Fpolitica%2Fel-gobierno-anuncio-la-excarcelacion-de-gustavo-rivara-detenido-en-venezuela%2F&partner=&hide_thread=false EL CIUDADANO ARGENTINO GUSTAVO GABRIEL RIVARA SE ENCUENTRA EN LIBERTAD TRAS SU DETENCIÓN ARBITRARIA EN VENEZUELA



La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado.



Las autoridades… — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 2, 2026

Argentinos detenidos en Venezuela

Actualmente, hay al menos tres argentinos detenidos: Gallo, Giuliani y Roberto Baldo, este último con doble nacionalidad y residente en Caracas. Gallo fue detenido en diciembre de 2024 y permanece en la prisión Rodeo I, Giuliani fue arrestado en mayo de 2025, mientras que Baldo mantuvo su situación en reserva hasta hace pocas semanas.

El anuncio de la liberación de Rivara se da en medio de una amnistía general que será discutida por la Asamblea Nacional venezolana. Esto generó expectativa entre familiares y organizaciones que acompañan a los ciudadanos argentinos privados de su libertad.

Desde el Gobierno se destacó que la liberación no cierra el seguimiento a las demás personas afectadas y que se mantendrá la asistencia necesaria hasta que todos los casos se resuelvan. Además, la situación refleja cómo la presión internacional y los canales diplomáticos son claves para gestionar detenciones consideradas arbitrarias en el exterior.