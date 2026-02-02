China estalló contra los Grammy por premiar al Dalái Lama: "Es una maniobra política"

Internacionales |

El gobierno de China criticó a la Academia de Estados Unidos tras la distinción al líder tibetano. Aseguran que el premio se usa como herramienta de ataque.

El gobierno de China no se tomó nada bien el premio Grammy que recibió el Dalái Lama este lunes y salió a calificarlo como una "maniobra política". La Academia de Grabación de Estados Unidos distinguió al líder espiritual tibetano en la categoría de Mejor Audiolibro, algo que despertó la bronca inmediata de los orientales.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, expresó la "firme oposición" de su país a que este tipo de premios se usen como "una herramienta para maniobras políticas contra China". Para el funcionario, el Dalái Lama no es solo un líder religioso, sino un "exiliado político" que está metido en "actividades separatistas".

Por su parte, el monje de 90 años se mostró ajeno a las críticas y agradeció el reconocimiento por su obra Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama: “Recibo este reconocimiento con gratitud y humildad. No lo considero algo personal, sino un reconocimiento de nuestra responsabilidad universal compartida”, expresó el Dalái Lama desde su exilio en la India.

Este premio vuelve a poner al Premio Nobel de la Paz de 1989 en el centro de la escena cultural, un lugar que supo ocupar con mucha fuerza en los años 90. Mientras tanto, China se mantiene firme en su postura de que lo que pasa en el Tíbet es un asunto interno y no acepta ninguna opinión de afuera.

