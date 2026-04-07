Donald Trump advirtió a Irán: "Esta noche morirá toda una civilización"

El presidente de EEUU publicó un duro mensaje en sus redes sociales horas antes del vencimiento del plazo dado al régimen de Irán para terminar con el conflicto de Medio Oriente.
El presidente Donald Trump aseguró que este martes por la noche “morirá toda una civilización" para no regresar nunca más, haciendo referencia directa al ultimátum que le puso al régimen de Irán para que le ponga fin a la guerra de Medio Oriente.
Así lo expresó Trump en su cuenta oficial de Truth Social. “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, expresó.
Sobre la posibilidad de un nuevo escenario político, el mandatario norteamericano se preguntó: “Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?”.
Para finalizar su mensaje, el jefe de Estado sostuvo: “Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.
Cuando Trump dice que esta noche morirá "toda una civilización", no puede pasarse por alto la milenaria historia de Persia. Ya en los siglos séptimo y sexto antes de Cristo, Media derrota a Asiria y a Babilonia y se convierte en el imperio más grande y poderoso que hasta esa fecha hubiera existido. Este imperio medo, más tarde, hacia el 550 antes de Cristo, fue absorbido por los persas, bajo el liderazgo de Ciro II el Grande. (Los griegos seguían llamándolos medos, por eso se conoce el intento de conquista de Persia a Grecia como las Guerras Médicas).
Entorno al año 330 a.C. el imperio persa aqueménida (ese era el linaje de sus líderes) cae a manos de Alejandro Magno, pero ya en nuestra era, por el año 220, renace el imperio persa sasánida. Todavía eran tiempos preislámicos, la religión de los persas era el zoroastrismo.
En el siglo séptimo después de Cristo, los musulmanes dominan Persia y la convierten al Islam. Y acá surge otra característica que singulariza a Irán: su condición chiita. Tras la muerte de Mahoma, en 632 d.C., nace una disputa por quién debería ser su sucesor. Los sunitas (hoy aproximadamente el 90% de musulmanes) creían que el líder debía ser elegido por consenso de la comunidad, mientras que los chiitas sostenían que el liderazgo le debía corresponder a los descendientes de Mahoma, comenzando por su yerno Alí.
Esta condición de chiita es la que aísla a Irán no sólo de occidente, sino también del mundo árabe. Ya que Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen, EAU, Egipto, Túnez, Qatar, Libia, Turquía y Siria son sunitas, y solo Irán, Bahréin, Irak, Líbano y Azerbaiyán son chiitas, el 10 % de los musulmanes del mundo.
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