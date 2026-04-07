Donald Trump advirtió a Irán: "Esta noche morirá toda una civilización"

Historia de la civilización que Trump quiere exterminar

Cuando Trump dice que esta noche morirá "toda una civilización", no puede pasarse por alto la milenaria historia de Persia. Ya en los siglos séptimo y sexto antes de Cristo, Media derrota a Asiria y a Babilonia y se convierte en el imperio más grande y poderoso que hasta esa fecha hubiera existido. Este imperio medo, más tarde, hacia el 550 antes de Cristo, fue absorbido por los persas, bajo el liderazgo de Ciro II el Grande. (Los griegos seguían llamándolos medos, por eso se conoce el intento de conquista de Persia a Grecia como las Guerras Médicas).

Entorno al año 330 a.C. el imperio persa aqueménida (ese era el linaje de sus líderes) cae a manos de Alejandro Magno, pero ya en nuestra era, por el año 220, renace el imperio persa sasánida. Todavía eran tiempos preislámicos, la religión de los persas era el zoroastrismo.

En el siglo séptimo después de Cristo, los musulmanes dominan Persia y la convierten al Islam. Y acá surge otra característica que singulariza a Irán: su condición chiita. Tras la muerte de Mahoma, en 632 d.C., nace una disputa por quién debería ser su sucesor. Los sunitas (hoy aproximadamente el 90% de musulmanes) creían que el líder debía ser elegido por consenso de la comunidad, mientras que los chiitas sostenían que el liderazgo le debía corresponder a los descendientes de Mahoma, comenzando por su yerno Alí.

Esta condición de chiita es la que aísla a Irán no sólo de occidente, sino también del mundo árabe. Ya que Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen, EAU, Egipto, Túnez, Qatar, Libia, Turquía y Siria son sunitas, y solo Irán, Bahréin, Irak, Líbano y Azerbaiyán son chiitas, el 10 % de los musulmanes del mundo.